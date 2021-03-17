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Навальный из колонии попросил передать родителям, что у него всё хорошо

Алексей Навальный, который содержится в исправительной колонии №2 города Покрова Владимирской области, попросил передать своим родителям, что у него все хорошо. С осужденным оппозиционером пообщались члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Наши члены ОНК общались, взаимодействовали. Он сказал: «У меня вопросов нет, единственная просьба — сообщить моим родителям, что у меня все хорошо», — рассказал 17 марта РИА Новости председатель ОНК региона Вячеслав Куликов.

Ранее в Instаgram Навального появилось сообщение, что российская тюремная система его удивила. «Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы», — написал оппозиционер. Он указал, что никакого насилия пока не видел и не ощутил, но при этом заметил «напряженные позы осужденных». Навальный полагает, что «методы сменились». «Я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо», — поделился он впечатлениями с подписчиками.

Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно. 25 февраля оппозиционера этапировали из «Матросской тишины».

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Комментарии (23)

Иван Финкман
Сообщение в Инстаграм из ИК со старой фотографией 2013 года? И вы поверили? Это писал виртуальный Навальный.
Igor_VS
Расчет Пу был на то, что Навала забудут. Ошибся. У него много ошибок. Скоро будут разбирать.
265055802
Уважуха!
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