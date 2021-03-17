Навальный из колонии попросил передать родителям, что у него всё хорошо

Алексей Навальный, который содержится в исправительной колонии №2 города Покрова Владимирской области, попросил передать своим родителям, что у него все хорошо. С осужденным оппозиционером пообщались члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Наши члены ОНК общались, взаимодействовали. Он сказал: «У меня вопросов нет, единственная просьба — сообщить моим родителям, что у меня все хорошо», — рассказал 17 марта РИА Новости председатель ОНК региона Вячеслав Куликов.



Ранее в Instаgram Навального появилось сообщение, что российская тюремная система его удивила. «Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы», — написал оппозиционер. Он указал, что никакого насилия пока не видел и не ощутил, но при этом заметил «напряженные позы осужденных». Навальный полагает, что «методы сменились». «Я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо», — поделился он впечатлениями с подписчиками.