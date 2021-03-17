Как 17 марта сообщает 47news, в начале февраля этого года в полицию позвонил 42-летний муниципальный депутат из Назиевского поселения Кировского района Ленобласти Иван Ильюшихин. Последний заявил, что его знакомая, 33-летняя Екатерина Печкурова, якобы украла принадлежащий ему смартфон Vertu.

Сельский муниципальный депутат, а по совместительству — адвокат-миллионер и близкий друг российских селебрити заявил о краже мобильного телефона премиум-класса в петербургском аэропорту Пулково. Главной подозреваемой он назвал экс-участницу шоу «Голос», но потом передумал.

По информации издания, этому звонку предшествовала их ссора. Чем именно она была вызвана, не уточняется. Известно лишь то, что конфликт произошёл в городском аэропорту. Оба его участника должны были лететь одним рейсом. В тот день самолёт улетел из Пулково без них.

Заявителя и ту, на которую он указал, проводили в дежурную часть для разбирательства. Первый позже признался, что погорячился. Смартфон, по его словам, нашёлся, поэтому претензий он ни к кому не имеет. Однако его спутница заканчивать конфликт на тот момент уже не собиралась: в книге учёта она оставила встречное заявление о заведомо ложном доносе. Особый статус одного из действующих лиц этой историй обеспечил отправку материалов в Следственный комитет на транспорте.

Издание также выяснило, что, помимо политики и звонков в полицию, Ильюшихин занимается адвокатским делом. В целом человек он не бедный. Согласно опубликованной декларации, в 2019 году его доход составил 55,5 млн рублей. Кроме того, он близок к звёздам шоу-бизнеса и представителям отечественной богемы, о чём свидетельствуют опубликованные им фотографии в соцсетях.