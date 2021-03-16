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В Петербурге появился мемориал погибшему 19-летнему хоккеисту Тимуру Файзутдинову. Горожане несут цветы и не сдерживают слёзы

У петербургского спортивного комплекса «Юбилейный» появился мемориал, посвящённый погибшему хоккеисту МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимуру Файзутдинову. Об этом 16 марта сообщает корреспондент «Фонтанки».

Фотографию погибшего разместили у входа на малую арену. Подходя к снимку по одному, горожане молча стоят пару минут, кладут цветы и уходят. Тем временем к мемориалу выстраивается небольшая очередь из желающих почтить память безвременно ушедшего хоккеиста. Кто-то не сдерживает слёзы. Петербуржцы также оставляют записи в книге.

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Как ранее писала «Фонтанка», к трагической смерти Файзутдинова привела попавшая в область головы шайба. Это произошло во время матча «Локо» — «Динамо», который состоялся в Ярославле 12 марта. Молодой спортсмен скончался в больнице спустя четыре дня, не приходя в сознание. После случившегося проводится доследственная проверка.

С хоккеистом простятся на этой неделе в Челябинске. Подробности, а также воспоминания о нём знакомых и партнёров по команде, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Гражданкa
жить бы да жить! ужасно жаль, не должно быть таких несчастных случаев
Norge
Профессиональный спорт - зло. Из людей делают дебилов и калек за деньги.
michailPotapov
Герой ? Пенсионеров жалко ,ветеранов.А этот ? мечтающий о миллионах ? нам то что до него.
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