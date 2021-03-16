Фотографию погибшего разместили у входа на малую арену. Подходя к снимку по одному, горожане молча стоят пару минут, кладут цветы и уходят. Тем временем к мемориалу выстраивается небольшая очередь из желающих почтить память безвременно ушедшего хоккеиста. Кто-то не сдерживает слёзы. Петербуржцы также оставляют записи в книге.

Как ранее писала «Фонтанка», к трагической смерти Файзутдинова привела попавшая в область головы шайба. Это произошло во время матча «Локо» — «Динамо», который состоялся в Ярославле 12 марта. Молодой спортсмен скончался в больнице спустя четыре дня, не приходя в сознание. После случившегося проводится доследственная проверка.



С хоккеистом простятся на этой неделе в Челябинске. Подробности, а также воспоминания о нём знакомых и партнёров по команде, читайте в материале «Фонтанки».

