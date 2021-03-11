Пользователь Twitter создал сервис, который проверяет замедлена ли работа соцсети

Пользователь Twitter с ником libneko предложил пользователям попробовать сервис, который, как он утверждает, позволяет проверить замедляет ли провайдер работу соцсети. Сообщение опубликовано 11 марта.
«Собрал на коленке страничку, которая проверяет, замедляет ли Роскомнадзор твиттер у вашего провайдера», — говорится в сообщении.
Сервис использует для проверки изображение, которое он загружает с домена abs.twimg.com, который использует Twitter, а затем считает, сколько времени понадобилось для загрузки и делает выводы, замедлена ли работа сервиса.
Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций отчиталась о замедлении работы сервиса микроблогов Twitter в России из-за несоблюдения законодательства. Ограничения надзорного органа распространяются на доставку аудио, видео и изображений. При этом текстовых сообщений замедление не коснулось.