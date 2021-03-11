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Пользователь Twitter создал сервис, который проверяет замедлена ли работа соцсети

Пользователь Twitter с ником libneko предложил пользователям попробовать сервис, который, как он утверждает, позволяет проверить замедляет ли провайдер работу соцсети. Сообщение опубликовано 11 марта.

«Собрал на коленке страничку, которая проверяет, замедляет ли Роскомнадзор твиттер у вашего провайдера», — говорится в сообщении.

Скриншот сервиса lynx.pink
Скриншот сервиса lynx.pink
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Сервис использует для проверки изображение, которое он загружает с домена abs.twimg.com, который использует Twitter, а затем считает, сколько времени понадобилось для загрузки и делает выводы, замедлена ли работа сервиса.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций отчиталась о замедлении работы сервиса микроблогов Twitter в России из-за несоблюдения законодательства. Ограничения надзорного органа распространяются на доставку аудио, видео и изображений. При этом текстовых сообщений замедление не коснулось.

Скриншот сервиса lynx.pink
Скриншот сервиса lynx.pink

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций во вторник, 10 марта, сообщила, что замедлит работу Twitter из-за неудаления запрещённого контента. Причиной для подобных мер назвали более трёх тысяч материалов, которые соцсеть не удалила с 2017 года, и «демонстративное игнорирование» обращений. Регулятор пригрозил наказанием и другим игрокам рынка.

После объявления о замедлении работы начались проблемы с доступом к сайтам госструктур. Ситуация напоминает ту, которая сложилась после блокировки Роскомнадзором Telegram, когда ведомство заблокировало тысячи IP-адресов, совпавших с адресами, которые использовал мессенджер. В итоге пострадали компании, никак не связанные с ним.

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Комментарии (1)

Pattaya
Можно подумать, что остались ещё люди, не использующие ВПН.
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