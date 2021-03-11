«Это будет наказание собственных инвесторов». Глава Минэкономразвития оценил санкции против российского госдолга

Санкции против российского госдолга в случае их введения ударят прежде всего по интересам западных инвесторов, это не повлияет существенно на финансовое положение РФ. Об этом 11 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«В течение всего последнего года, как я работаю министром, постоянно обсуждается тема введения потенциальных тех или иных санкций. Мне кажется, санкционный фон, санкционная повестка — это уже обычная часть нашей жизни. При этом то, что звучало — санкции на российский госдолг, по большому счету это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг. На сегодняшний момент доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая — порядка 23%, но это точно не критично для нас. Поэтому, скорее, это будет наказание собственных инвесторов — введение санкций в этой части, нежели какие-то вопросы, которые существенно повлияют на наше финансовое положение. Какие-то колебания, конечно, возможны. Но фундаментально это ни на что не повлияет», — сказал министр ТАСС.