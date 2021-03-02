США вводят запрет на кредиты России и экспорт оборонных технологий в РФ

США вводят запрет на предоставление России кредитов американскими правительственными финансовыми организациями. Причина — «использование Российской Федерацией химического оружия против собственных граждан». Об этом 2 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном сообщении.
Запрет коснется «любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны любого ведомства, управления или структуры правительства США, в том числе Экспортно-импортного банка США».
Более того, ограничения коснутся и оборонки. Вашингтон внёс Россию в перечень стран, кому отказано в экспорте оборонных технологий. Частичное исключение будет сделано для космической отрасли.
«Департамент внесет изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса», — говорится в заявлении. Коммерческий экспорт в космической сфере будет ограничен после 6-месячного переходного периода.
«Сегодня США ввели санкции против России за попытку убийства Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». Любое применение химического оружия недопустимо. Вместе с нашими партнерами из ЕС и Великобритании мы выступаем против действий России и призываем к освобождению г-на Навального», — прокомментировал глава Госдепа США в Twitter.
Today, the U.S. imposed sanctions on Russia for attempting to assassinate Aleksey Navalny with a novichok nerve agent. Any use of chemical weapons is unacceptable. We stand with our EU and UK partners to counter Russia’s actions and in calling for Mr. Navalny’s release.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 2, 2021
Под санкции США из-за преследования Навального попали 7 высокопоставленных чиновников РФ, включая глав ФСБ и ФСИН, а также три российских НИИ, которые, по утверждению Белого дома, причастны к производству и использованию химоружия.
Чёрный список ЕС оказался короче.