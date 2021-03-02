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США вводят запрет на кредиты России и экспорт оборонных технологий в РФ

США вводят запрет на предоставление России кредитов американскими правительственными финансовыми организациями. Причина — «использование Российской Федерацией химического оружия против собственных граждан». Об этом 2 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном сообщении.

Запрет коснется «любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны любого ведомства, управления или структуры правительства США, в том числе Экспортно-импортного банка США».

Более того, ограничения коснутся и оборонки. Вашингтон внёс Россию в перечень стран, кому отказано в экспорте оборонных технологий. Частичное исключение будет сделано для космической отрасли.

«Департамент внесет изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса», — говорится в заявлении. Коммерческий экспорт в космической сфере будет ограничен после 6-месячного переходного периода.

«Сегодня США ввели санкции против России за попытку убийства Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». Любое применение химического оружия недопустимо. Вместе с нашими партнерами из ЕС и Великобритании мы выступаем против действий России и призываем к освобождению г-на Навального», — прокомментировал глава Госдепа США в Twitter.

Под санкции США из-за преследования Навального попали 7 высокопоставленных чиновников РФ, включая глав ФСБ и ФСИН, а также три российских НИИ, которые, по утверждению Белого дома, причастны к производству и использованию химоружия.

Чёрный список ЕС оказался короче.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях этих трёх стран, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

После возвращения в Россию оппозиционера задержали, а затем Симоновский районный суд заменил ему условный срок на реальный.

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Комментарии (30)

baddancer
США вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, космической сфере будет сделано частичное исключение.

В переводе с дипломатического на человеческий: вы не покупали наши F-35, но теперь мы и сами вам их не продадим. А космос - это другое!
maximvf
Роман Аркадьевич и Алишер Бурханович надорвали животы от смеха, надо срочно вызывать неотложный массаж.
Nerevar
Кирдык развитию технологий теперь. Итак было туго с технологиями, а теперь совсем кранты будет. Если ещё вдобавок примут тот закон, который требует согласовывать международные конференции с властями для учёных и лицензировать просветительскую деятельность, то ещё умов куча посваливает. Закон будет подыгрыванием Вашингтону.
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