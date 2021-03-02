США вводят запрет на кредиты России и экспорт оборонных технологий в РФ

США вводят запрет на предоставление России кредитов американскими правительственными финансовыми организациями. Причина — «использование Российской Федерацией химического оружия против собственных граждан». Об этом 2 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном сообщении.

Запрет коснется «любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны любого ведомства, управления или структуры правительства США, в том числе Экспортно-импортного банка США».



Более того, ограничения коснутся и оборонки. Вашингтон внёс Россию в перечень стран, кому отказано в экспорте оборонных технологий. Частичное исключение будет сделано для космической отрасли.