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В Петербурге по делу о мошенничестве арестовали финансового директора сети Spar

Финансовый директор сети магазинов Spar Марианна Левинтова, обвиняемая в мошенничестве, отправлена под домашний арест до Дня Победы. Об этом 11 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Меру избирал Смольнинский районный суд.

Следствие полагает, что Левинтова, Защеринский, а также Абдуллаевы, получив обманным путем доступ к заемным средствам ПАО «Сбербанк», перечисляемым ООО ТД «ИнтерТорг», похитили 8 650 000 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Левинтова была задержана накануне, тогда же ей было предъявлено обвинение. Тем же утром оперативники центрального аппарата ФСБ с коллегами из регионального управления провели порядка 50 обысков в офисах и квартирах, связанных с крупным в прошлом ретейлером «Интерторг», владевшим сетями Spar и «Семья».

Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (11)

260551481
Вангую что это завуалированный рейдерский захват сети.
alexpv
Бред бредовый.Чтобы в частной конторе финансовый директор украл деньги у собственника и пустил их по своему усмотрению - это додуматься же надо до такой формулировки!!!
Все банально со Спаром, как и с многими другими, кто не выдержал натиска падающей экономики. Взяли кредит, думали поможет, а что-то пошло не так и не помогло. Я таких примеров по бизнесу сотни накидаю. Только у нас теперь в бизнесе ошибаться и рисковать не положено, если ошибся и не рассчитал, то сразу под суд, мошенник и действовал с умыслом. А банки так вообще исчадие ада, бизнес из воздуха на костях заемщиков. И даже не на своих деньгах, а на средства Центробанка.
SSGHQ
Такое нельзя есть.
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