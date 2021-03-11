В Петербурге по делу о мошенничестве арестовали финансового директора сети Spar

Финансовый директор сети магазинов Spar Марианна Левинтова, обвиняемая в мошенничестве, отправлена под домашний арест до Дня Победы. Об этом 11 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Меру избирал Смольнинский районный суд.
Следствие полагает, что Левинтова, Защеринский, а также Абдуллаевы, получив обманным путем доступ к заемным средствам ПАО «Сбербанк», перечисляемым ООО ТД «ИнтерТорг», похитили 8 650 000 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
Левинтова была задержана накануне, тогда же ей было предъявлено обвинение. Тем же утром оперативники центрального аппарата ФСБ с коллегами из регионального управления провели порядка 50 обысков в офисах и квартирах, связанных с крупным в прошлом ретейлером «Интерторг», владевшим сетями Spar и «Семья».
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