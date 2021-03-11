В Петербурге по делу о мошенничестве арестовали финансового директора сети Spar

alexpv 11 Мар 2021 в 22:07 11 Мар 2021 в 22:07

Бред бредовый.Чтобы в частной конторе финансовый директор украл деньги у собственника и пустил их по своему усмотрению - это додуматься же надо до такой формулировки!!!

Все банально со Спаром, как и с многими другими, кто не выдержал натиска падающей экономики. Взяли кредит, думали поможет, а что-то пошло не так и не помогло. Я таких примеров по бизнесу сотни накидаю. Только у нас теперь в бизнесе ошибаться и рисковать не положено, если ошибся и не рассчитал, то сразу под суд, мошенник и действовал с умыслом. А банки так вообще исчадие ада, бизнес из воздуха на костях заемщиков. И даже не на своих деньгах, а на средства Центробанка.