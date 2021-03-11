Смольный объяснил, почему пассажиров вставшего петербургского метро не стали развозить автобусами

Комитет по транспорту Петербурга при каждом инциденте в метро принимает индивидуальное решение об использовании резерва автобусов. Утром 11 марта они бы не успели доехать до станций.



Как «Фонтанке» пояснили в КомТрансе, закрытие движения на участке 3-й линии метро от станции «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского 1» по одному пути длилось 35 минут (с 8:59 до 9:34). Полное закрытие движения поездов на 3-й линии растянулось на 13 минут (с 9:21 до 9:34).



«Решение по выводу дополнительных (резервных) автобусов из-за инцидентов в метрополитене принимается индивидуально, в зависимости от размера закрытого участка линии метро и развития ситуации, — уточнили в пресс-службе. — В связи с временным закрытием движения поездов на 3-й линии метрополитена, произошедшем утром 11 марта, оперативный штаб комитета по транспорту, проанализировав ситуацию в соответствии с оперативной информацией, что срок устранения инцидента составлял не более 20 минут, принял решение об отсутствии эффективного задействования резерва автобусов».

