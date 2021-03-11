Смольный объяснил, почему пассажиров вставшего петербургского метро не стали развозить автобусами

Комитет по транспорту Петербурга при каждом инциденте в метро принимает индивидуальное решение об использовании резерва автобусов. Утром 11 марта они бы не успели доехать до станций.
Как «Фонтанке» пояснили в КомТрансе, закрытие движения на участке 3-й линии метро от станции «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского 1» по одному пути длилось 35 минут (с 8:59 до 9:34). Полное закрытие движения поездов на 3-й линии растянулось на 13 минут (с 9:21 до 9:34).
«Решение по выводу дополнительных (резервных) автобусов из-за инцидентов в метрополитене принимается индивидуально, в зависимости от размера закрытого участка линии метро и развития ситуации, — уточнили в пресс-службе. — В связи с временным закрытием движения поездов на 3-й линии метрополитена, произошедшем утром 11 марта, оперативный штаб комитета по транспорту, проанализировав ситуацию в соответствии с оперативной информацией, что срок устранения инцидента составлял не более 20 минут, принял решение об отсутствии эффективного задействования резерва автобусов».
Напомним, утром 11 марта поезда на всей зелёной линии остановили на 13 минут из-за задымления, перед этим движение было ограничено на одном из участков. Спешащие на работу горожане были вынуждены пересесть на такси, цены на него моментально выросли. В метрополитене принесли извинения за утренний коллапс и заявили, что причиной задымления на «Маяковской» стало короткое замыкание в кабельной соединительной муфте 10 кВ в тоннеле. Когда зелёная линия возобновила работу, толпы пассажиров хлынули внутрь, создавая огромные очереди. Пассажиры охотно делились фото и видео в соцсетях и задавались вопросом, почему станции зеленой линии не связали автобусами на время закрытия подземки.