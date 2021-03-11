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Овдовевший американец требует от властей США компенсацию за неудавшееся лечение его жены от COVID-19

Потерявший свою жену Стив Чикала стал первым в США человеком, который подал иск из-за неудавшегося лечения от COVID-19 с требованием выплатить ему компенсацию за утрату супруги. Он хочет получить средства из правительственного фонда США, имеющего до 30 миллиардов долларов, которые можно использовать для покрытия серьезных травм или смертей, вызванных лечением или вакцинами в борьбе с пандемией. Об этом 11 марта пишет Reuters.

В марте 2020 года Стив Чикала отвез свою жену Сьюзен с кашлем и жаром в отделение неотложной помощи в Медицинском центре Клары Маасс в Нью-Джерси, не зная, что у нее COVID-19. Давление женщины падало, дыхание ухудшалось. Ей дали азитромицин и гидроксихлорохин и подключили к ИВЛ. Через одиннадцать дней после того, как ее положили в ту же больницу, где она много лет проработала медсестрой, у 60-летней Сьюзен остановилось сердце.

Как отмечает агентство, вдовец получит около 367 тысяч долларов из практически неиспользованного фонда, если он сможет доказать, что именно лечение стало причиной смерти его жены. Адвокат со ссылкой на данные ЭКГ настаивает, что сердечный ритм женщины был нарушен гидроксихлорохином и азитромицином. О халатности со стороны больницы безутешный супруг не заявлял. По его словам, жену уже не вернуть, но деньги пригодились бы детям и внукам.

По данным Reuters, в этом году (по состоянию на 16 февраля) в США было подано 48 исков из-за серьезных травм и смертей от вакцин, аппаратов искусственной вентиляции легких и лекарств. Все эти заявления связаны с COVID-19. В 2020 году было зарегистрировано менее 25 исков, но неясно, были ли они связаны с COVID-19.

За свою 10-летнюю историю фонд выплатил 6 миллионов долларов по 29 искам по осложнениям, вызванных вакцинами. Большинство из них были связаны с неврологическим расстройством, синдромом Гийена-Барре, вызванным вакциной против гриппа H1N1.

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Комментарии (3)

nuga
Как мало тут комментаторов за принудвакцинацию,которые в соседней теме с Ракшой яростно призывали всех гнобить,если не желает прививаться.Вот откуда смертность в США и в России-от лечения теми же группами препаратов,как в случае с женой американца-аритмия,как причина побочки таблеток и летал. А не хотят у нас создать фонд для выплаты компенсаций за побочку от вакцин и лечения,прежде чем гнать людей под уколы? Какая то односторонняя ответственность. Гражданин,подписывает бумагу,что согласен участвовать в стадии доклинического испытания,а власть и производитель ни за что не отвечают. В гражданском праве отвечают обе стороны,тем более,где речь идёт о манипуляциях с организмом.Только тоталитарные режимы,как Израиль,Германия принуждают бесправных граждан к эксперементам медицинским.
07A
Выражаю соболезнование! Передайте американцу, что бы он эмигрировал в Россию, привьем "Спутником" и жену здесь найдет!
RomeoMario
Любопытно, что тот же синдром вызвала и вакцинация от Ковид у небезызвестного курсанта. Также вакцинация а Израиле и Европе показала нейропатогенность вакцин пфайзер и модерна. Астразенека тоже засветилась в тотальном списке.
Вероятно, этот Стив - первая ласточка. Не задалась пандемия. Опять.
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