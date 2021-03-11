Овдовевший американец требует от властей США компенсацию за неудавшееся лечение его жены от COVID-19

Потерявший свою жену Стив Чикала стал первым в США человеком, который подал иск из-за неудавшегося лечения от COVID-19 с требованием выплатить ему компенсацию за утрату супруги. Он хочет получить средства из правительственного фонда США, имеющего до 30 миллиардов долларов, которые можно использовать для покрытия серьезных травм или смертей, вызванных лечением или вакцинами в борьбе с пандемией. Об этом 11 марта пишет Reuters.

В марте 2020 года Стив Чикала отвез свою жену Сьюзен с кашлем и жаром в отделение неотложной помощи в Медицинском центре Клары Маасс в Нью-Джерси, не зная, что у нее COVID-19. Давление женщины падало, дыхание ухудшалось. Ей дали азитромицин и гидроксихлорохин и подключили к ИВЛ. Через одиннадцать дней после того, как ее положили в ту же больницу, где она много лет проработала медсестрой, у 60-летней Сьюзен остановилось сердце.