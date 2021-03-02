FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
74.58р89.57р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
27
Печать

«Мириться с этим не намерены». МИД России в ответ на санкции США призвал «не играть с огнём»

«Враждебным антироссийским выпадом» назвали 2 марта в Министерстве иностранных дел России санкции США из-за оппозиционера Алексея Навального. Ответ в МИДе пообещали «не обязательно симметричный» и заявили, что «мириться с этим не намерены».

«Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» Навального некими «боевыми химикатами». Все это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», — говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что неготовность к равноправному диалогу является выбором США, и призвали «не играть с огнем».

Под санкции США из-за преследования Навального попали 7 высокопоставленных чиновников РФ, включая глав ФСБ и ФСИН, а также три российских НИИ, которые, по утверждению Белого дома, причастны к производству и использованию химоружия.

Также США вводят запрет на предоставление России кредитов американскими правительственными финансовыми организациями, ограничения коснутся и оборонки.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях этих трёх стран, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

После возвращения в Россию оппозиционера задержали, а затем Симоновский районный суд заменил ему условный срок на реальный.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

Piter Russo
Когда потребуется вести диалог санкции по тихому снимут. Было уже -ввели в потом в составе делегации пускали.
А пока месть сенаторов демократов и часть генералитета штатов и кого-нибудь из аппарата гос.секретаря внесут в список не вьезных и заморозят счета в российских банках если найдут.
265040341
.... бенефис укротролей в ветке был ожидаем ))) .... всё рвут вышиванку за Россию матушку, поминая своего бога - Путина к месту и не к месту ... ))).
PROM
где-то читал, что дочка Лаврова живёт в США.... дальше можно не продолжать
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний