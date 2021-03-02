«Мириться с этим не намерены». МИД России в ответ на санкции США призвал «не играть с огнём»

«Враждебным антироссийским выпадом» назвали 2 марта в Министерстве иностранных дел России санкции США из-за оппозиционера Алексея Навального. Ответ в МИДе пообещали «не обязательно симметричный» и заявили, что «мириться с этим не намерены».



«Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» Навального некими «боевыми химикатами». Все это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», — говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

