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ОНК: Навального не повезут ни в одну из колоний Подмосковья

Алексей Навальный не будет доставлен ни в одну из колоний Московской области. Об этом ТАСС 26 февраля сообщил член общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Александр Мальцев.

«Мы проверили информацию о доставке Навального в ИК-6. Она не подтвердилась. Более того, в управлении ФСИН по Московской области нам сказали, что Навальный в наш регион доставлен не будет», — подчеркнул Мальцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Навальный якобы уже доставлен в подмосковную колонию № 6. При этом директор ФСИН говорил, что политик и правда этапирован в колонию, где ему «обеспечат нормальное существование». Однако он не уточнил, в какую именно колонию увезли оппозиционера.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево — сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». Навальный должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно. 25 февраля оппозиционера этапировали из СИЗО.

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Комментарии (3)

nuga
почему к нему особое отношение?давайте его в знаменитую ярославскую ИК или ангарскую.ему будет о чем известить мир.
пора уже забыть его! обсуждают его как героя какого то! лучше про профессоров или врачей учёных столько обсуждения было бы! а не предателя который отдыхал заграницей, и бедных детей студентов толкнул на митинги, которые вообще не понимают что в стране творится!
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