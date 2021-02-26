ОНК: Навального не повезут ни в одну из колоний Подмосковья

Алексей Навальный не будет доставлен ни в одну из колоний Московской области. Об этом ТАСС 26 февраля сообщил член общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Александр Мальцев.



«Мы проверили информацию о доставке Навального в ИК-6. Она не подтвердилась. Более того, в управлении ФСИН по Московской области нам сказали, что Навальный в наш регион доставлен не будет», — подчеркнул Мальцев.



Ранее в СМИ появилась информация, что Навальный якобы уже доставлен в подмосковную колонию № 6. При этом директор ФСИН говорил, что политик и правда этапирован в колонию, где ему «обеспечат нормальное существование». Однако он не уточнил, в какую именно колонию увезли оппозиционера.