Состояние совладельца «Норникеля» Потанина снизилось на $1 млрд из-за падения акций компании после обрушения на фабрике

После обрушения в цехе Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» акции «Норникеля» начали падать, а состояние совладельца компании Владимира Потанина сократилось примерно на 3,9 % (до $30,2 млрд), — сообщает Forbes 22 февраля со ссылкой на данные рейтинга Forbes Real-Time.



Потанин считает, что авария на дочернем предприятии произошла из-за грубого нарушения техники безопасности. По его словам, компания ужесточит требования к промышленной безопасности на своих объектах.

Обрушение в цехе Норильской обогатительной фабрики произошло в районе 4 часов утра 20 февраля. По последним данным ТАСС, в этот момент в помещении находились восемь человек, четырёх из них извлекли из-под завалов, двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи, судьба двоих по-прежнему неизвестна. Госпитализированы пять человек. Они находятся в тяжёлом состоянии. Сильный мороз и опасность обрушения конструкций осложняют разбор завалов. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м.

