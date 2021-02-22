Состояние совладельца «Норникеля» Потанина снизилось на $1 млрд из-за падения акций компании после обрушения на фабрике

После обрушения в цехе Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» акции «Норникеля» начали падать, а состояние совладельца компании Владимира Потанина сократилось примерно на
Потанин считает, что авария на дочернем предприятии произошла из-за грубого нарушения техники безопасности. По его словам, компания ужесточит требования к промышленной безопасности на своих объектах.
Обрушение в цехе Норильской обогатительной фабрики произошло в районе 4 часов утра 20 февраля. По последним данным ТАСС, в этот момент в помещении находились восемь человек, четырёх из них извлекли из-под завалов, двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи, судьба двоих по-прежнему неизвестна. Госпитализированы пять человек. Они находятся в тяжёлом состоянии. Сильный мороз и опасность обрушения конструкций осложняют разбор завалов. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м.
Сейчас возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Ранее «Фонтанка» писала об увольнении руководителя Норильской обогатительной фабрики после инцидента.
Также на прошлой неделе стало известно, что «Норникель» намерен выплатить рекордный штраф в 146,2 млрд рублей за разлив топлива в Норильске за счёт сокращения прибыли и снижения дивидендов. Однако тогда решение не ударило по состоянию Потанина, а напротив, спровоцировало рост стоимости акций «Норникеля».