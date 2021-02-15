Не благодаря, а вопреки. Состояние богатейшего бизнесмена России Владимира Потанина достигло $30 млрд

Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло отметки в 30 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time на 15 февраля. Это абсолютный рекорд для российского списка богатейших людей.
Причина в росте котировок акций «Норникеля». По состоянию на 20:39 МСК они торговались на уровне 26 232 рубля за акцию, в пике стоимость ценных бумаг сегодня достигала 26 300 рублей за акцию.
Forbes дополняет, что на росте акций «Норникеля» не отразилось недавнее решение суда, обязавшего компанию выплатить 146 млрд рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске.
Резервуар с дизтопливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился в конце мая 2020 года. В результате около 21 тысячи тонн нефтепродуктов попали в окружающую среду. Случившееся привело к возбуждению уголовных дел, расследование которых продолжается. Арбитражный суд Красноярского края, рассмотрев иск Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, обязал Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) выплатить компенсацию за нанесённый ущерб в размере 146 млрд рублей. Свои претензии готовится предъявить и Красноярский край.