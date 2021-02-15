Не благодаря, а вопреки. Состояние богатейшего бизнесмена России Владимира Потанина достигло $30 млрд

Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло отметки в 30 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time на 15 февраля. Это абсолютный рекорд для российского списка богатейших людей.



Причина в росте котировок акций «Норникеля». По состоянию на 20:39 МСК они торговались на уровне 26 232 рубля за акцию, в пике стоимость ценных бумаг сегодня достигала 26 300 рублей за акцию.

Forbes дополняет, что на росте акций «Норникеля» не отразилось недавнее решение суда, обязавшего компанию выплатить 146 млрд рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске.