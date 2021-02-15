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Не благодаря, а вопреки. Состояние богатейшего бизнесмена России Владимира Потанина достигло $30 млрд

Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло отметки в 30 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time на 15 февраля. Это абсолютный рекорд для российского списка богатейших людей.

Причина в росте котировок акций «Норникеля». По состоянию на 20:39 МСК они торговались на уровне 26 232 рубля за акцию, в пике стоимость ценных бумаг сегодня достигала 26 300 рублей за акцию.

Forbes дополняет, что на росте акций «Норникеля» не отразилось недавнее решение суда, обязавшего компанию выплатить 146 млрд рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске.

Резервуар с дизтопливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился в конце мая 2020 года. В результате около 21 тысячи тонн нефтепродуктов попали в окружающую среду. Случившееся привело к возбуждению уголовных дел, расследование которых продолжается. Арбитражный суд Красноярского края, рассмотрев иск Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, обязал Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) выплатить компенсацию за нанесённый ущерб в размере 146 млрд рублей. Свои претензии готовится предъявить и Красноярский край.

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Комментарии (11)

Serg_I
Богатство российских миллиардеров построено на хрупких скелетах российских нищих! Они осознают хрупкость своего положения наверху, поэтому всячески пытаются "слить" активы за границы, а дерьмо ядовитое - внутри границ...
И у них это получается!
Мужской Взгляд
Надо же как выгодно торговать народным достоянием..
Djnyana
"В апреле 2015 года Н. Потанина обвинила бывшего супруга в том, что он повлиял на решение Управляющей компании отключить водоснабжение в подмосковной даче в Немчиновке из-за долгов по коммунальным платежам – в феврале 2015 Пресненский районный суд города Москвы взыскал с Натальи 8 млн рублей за аренду недвижимости." (с) Вики

Так он ещё и очень жадный..)
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