За экологическую катастрофу в Норильске Красноярский арбитраж обязал «Норникель» выплатить 146 млрд рублей

Арбитражный суд Красноярского края, рассмотрев иск Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, обязал Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК, «дочку» «Норникеля») выплатить компенсацию за нанесённый ущерб, пишет 5 февраля РБК. Вред окружающей среде, причинённый разливом топлива в реки Далдыкан, Амбарную и озеро Пясино, оценивается в 146 млрд рублей.
Несмотря на то что разлив дизтоплива в Норильске стал самым масштабным за всю историю, НТЭК была не согласна с оценкой Росприроднадзора и оценила ущерб в 21,4 млрд рублей. И это без вычета затрат на ликвидацию аварии, которые, по данным компании, составили 4,08 млрд рублей. Однако в Росприроднадзоре, как сообщает РБК, на компромиссы идти не готовы.
«В суде все больше и больше документов и привлеченных лиц. А мы монотонно и четко отстаиваем позицию: эшелоны нефтепродуктов, попавшие в хрупкую арктическую зону, — весомая причина для взыскания причиненного ущерба. Наверное, я повторяюсь, и эти посты не так ярки и интересны. Но важно лишь то, что мы впервые в истории России громко заявляем: экология — дело каждого!!! И загрязнитель платит!» — написала руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова в своём Instagram.