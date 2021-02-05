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За экологическую катастрофу в Норильске Красноярский арбитраж обязал «Норникель» выплатить 146 млрд рублей

Арбитражный суд Красноярского края, рассмотрев иск Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, обязал Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК, «дочку» «Норникеля») выплатить компенсацию за нанесённый ущерб, пишет 5 февраля РБК. Вред окружающей среде, причинённый разливом топлива в реки Далдыкан, Амбарную и озеро Пясино, оценивается в 146 млрд рублей.

Несмотря на то что разлив дизтоплива в Норильске стал самым масштабным за всю историю, НТЭК была не согласна с оценкой Росприроднадзора и оценила ущерб в 21,4 млрд рублей. И это без вычета затрат на ликвидацию аварии, которые, по данным компании, составили 4,08 млрд рублей. Однако в Росприроднадзоре, как сообщает РБК, на компромиссы идти не готовы.

«В суде все больше и больше документов и привлеченных лиц. А мы монотонно и четко отстаиваем позицию: эшелоны нефтепродуктов, попавшие в хрупкую арктическую зону, — весомая причина для взыскания причиненного ущерба. Наверное, я повторяюсь, и эти посты не так ярки и интересны. Но важно лишь то, что мы впервые в истории России громко заявляем: экология — дело каждого!!! И загрязнитель платит!» — написала руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова в своём Instagram.

Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился 29 мая. Около 21 тысячи тонн горючего попали в реку и другие водоемы. Через пять дней после разлива был введен режим ЧС федерального масштаба. После критики несвоевременной реакции местных властей президентом Владимиром Путиным был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 и возбуждены три уголовных дела. Расследуются факты нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении земли и воды в результате разлива нефтепродуктов из хранилища на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», а также халатности должностных лиц в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации.

Ростехнадзор по итогам проверки назвал причиной разлива нарушения при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. В «Норникеле» с методикой расчета не согласились и провели свою экспертизу, которая насчитала 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривает Арбитражный суд Красноярского края.

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Комментарии (4)

260741301
Ещё на полтора дворца хватит. Ну, может, на пару ёршиков не хватит.
Brevnault
Бедная "дочка". Влетит ей от "папаши".
Dim22
Погреют руки . Мало им налогов еще и так оберут .
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