«Речь идёт даже не о десятках миллионов». Красноярский край предъявит претензии к «Норникелю» из-за экологической катастрофы

Красноярский край собирается предъявить дополнительные претензии к «Норильскому никелю» из-за экологической катастрофы, вызванной прошлогодним разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3. Об этом 10 февраля заявил председатель краевого правительства Юрий Лапшин, пишет ТАСС.



По его словам, власти региона обратятся к руководству компании с этим вопросом в ближайшие одну-две недели. Однако итоговую сумму он не назвал.

«В ближайшее время эти цифры будут обнародованы. Я предполагаю, что это, конечно, меньше [чем сумма ущерба, предъявленная Росприроднадзором], но речь идёт не о миллионах, и даже не десятках миллионов рублей. Это большие суммы, но основной ущерб был предъявлен Росприроднадзором», — объяснил Лапшин.

