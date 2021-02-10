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«Речь идёт даже не о десятках миллионов». Красноярский край предъявит претензии к «Норникелю» из-за экологической катастрофы

Красноярский край собирается предъявить дополнительные претензии к «Норильскому никелю» из-за экологической катастрофы, вызванной прошлогодним разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3. Об этом 10 февраля заявил председатель краевого правительства Юрий Лапшин, пишет ТАСС.

По его словам, власти региона обратятся к руководству компании с этим вопросом в ближайшие одну-две недели. Однако итоговую сумму он не назвал.

«В ближайшее время эти цифры будут обнародованы. Я предполагаю, что это, конечно, меньше [чем сумма ущерба, предъявленная Росприроднадзором], но речь идёт не о миллионах, и даже не десятках миллионов рублей. Это большие суммы, но основной ущерб был предъявлен Росприроднадзором», — объяснил Лапшин.

Резервуар с дизтопливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился в конце мая 2020 года. В результате около 21 тысячи тонн нефтепродуктов попали в окружающую среду. Случившееся привело к возбуждению уголовных дел, расследование которых продолжается. Арбитражный суд Красноярского края, рассмотрев иск Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, обязал Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) выплатить компенсацию за нанесённый ущерб в размере 146 млрд рублей.

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Комментарии (2)

kolpankolpan
Жадные твари закачивали в бункеры халяву. Везде в стране все загажено. Там половину вздернуть надо публично.А фирмы этого Потанина обесчестить и обанкротить, продав на торгах. Всех нарушающих экологию к ногтю железному.За неработающие очистные вешать.
Zmeika
21 тонна - это примерно три бензовоза.В Норильске вытекло примерно 21 ТЫСЯЧА тонн. https://www.interfax.ru/russia/750193
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