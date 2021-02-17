Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который появился на заседании 17 февраля спустя несколько часов после его начала, так как был на встрече лидеров парламентских фракций с президентом Владимиром Путиным, заявил, что в России демократия есть, потому что коммунисты в парламенте. Трансляция заседания идёт 17 февраля на сайте Госдумы.

«Демократия — это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в США? Гибнет страна! Перечеркнули всё (слышны аплодисменты в зале). Где у них рабочее движение? Где социалистическая партия? Где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Так же как на Украине нет свободных СМИ. Все оппозиционные СМИ позакрывались. В Прибалтике тоже… Взяли ликвидировали. Тоже нет коммунистических движений. Запрещено. Россия — последний остров свободы. И вы, как представители старейшей коммунистической партии, коммунистического движения, должны это знать. В этой свободной атмосфере мы будем принимать решение о назначении членов ЦИК (Госдума и Совфед 17 февраля назначили 10 членов ЦИК по квотам.— Прим. ред.)», — заявил с улыбкой Вячеслав Володин.