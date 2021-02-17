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Володин назвал Россию «последним островом свободы»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который появился на заседании 17 февраля спустя несколько часов после его начала, так как был на встрече лидеров парламентских фракций с президентом Владимиром Путиным, заявил, что в России демократия есть, потому что коммунисты в парламенте. Трансляция заседания идёт 17 февраля на сайте Госдумы.

«Демократия — это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в США? Гибнет страна! Перечеркнули всё (слышны аплодисменты в зале). Где у них рабочее движение? Где социалистическая партия? Где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Так же как на Украине нет свободных СМИ. Все оппозиционные СМИ позакрывались. В Прибалтике тоже… Взяли ликвидировали. Тоже нет коммунистических движений. Запрещено. Россия — последний остров свободы. И вы, как представители старейшей коммунистической партии, коммунистического движения, должны это знать. В этой свободной атмосфере мы будем принимать решение о назначении членов ЦИК (Госдума и Совфед 17 февраля назначили 10 членов ЦИК по квотам.— Прим. ред.)», — заявил с улыбкой Вячеслав Володин.

Фото: скриншот duma.gov.ru
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При этом Володин вернулся в Госдуму без лидеров фракций.

«Владимир Вольфович Жириновский (лидер фракции ЛДПР. — Прим. ред.), Геннадий Андреевич Зюганов (лидер фракции КПРФ. — Прим. ред.), Сергей Михайлович Миронов (лидер фракции «Справедливая Россия». — Прим. ред.), Сергей Иванович Неверов (лидер фракции «Единая Россия». — Прим. ред.) участвовали во встрече с президентом. После публичной части у них должно состояться общение уже в режиме двухстороннем. Обсуждали серьезные государственные вопросы. Если руководитель фракции отсутствует, то он занимается делом. Демократия у нас! Посмотрите на Украине, в Америке, в Прибалтике какие стандарты. Сегодня президент даже ввёл новый политологический термин «большая четвёрка». Вы задумайтесь! Это характеризует парламентские партии, куда входит КПРФ. Вам это говорит о будущем в стране», — ответил обеспокоенным отсутствием коллег и нюансами регламента работы парламента депутатам Вячеслав Володин.

В ходе встречи с лидерами думских фракций Путин, в частности, заявил, что «люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых результатов и перемен», после чего допустил введение в России «продовольственных сертификатов для малоимущих» и пообещал подумать над разрешением использовать маткапитал для ремонта жилья.

Фото: скриншот duma.gov.ru

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Комментарии (19)

Guest1234
Зачем он друзей обижает? Куба все еще остров свободы, в Северной Корее тоже 99.9% граждан знают, что у них демократия и свобода. И враги вокруг, как у России. Нельзя так на себя одеяло тянуть, остались еще в мире действительно свободные страны, Россия не последний остров. Один из последних - да, но не последний точно.
Доверчивый_5e4ce296a0900
"Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж.
Он над нами издевался.
Сумашедший, что возьмешь?"
(С)
***_555
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
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