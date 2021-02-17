Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который появился на заседании 17 февраля спустя несколько часов после его начала, так как был на встрече лидеров парламентских фракций с президентом Владимиром Путиным, заявил, что в России демократия есть, потому что коммунисты в парламенте. Трансляция заседания идёт 17 февраля на сайте Госдумы.
«Демократия — это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в США? Гибнет страна! Перечеркнули всё (слышны аплодисменты в зале). Где у них рабочее движение? Где социалистическая партия? Где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Так же как на Украине нет свободных СМИ. Все оппозиционные СМИ позакрывались. В Прибалтике тоже… Взяли ликвидировали. Тоже нет коммунистических движений. Запрещено. Россия — последний остров свободы. И вы, как представители старейшей коммунистической партии, коммунистического движения, должны это знать. В этой свободной атмосфере мы будем принимать решение о назначении членов ЦИК (Госдума и Совфед 17 февраля назначили 10 членов ЦИК по квотам.— Прим. ред.)», — заявил с улыбкой Вячеслав Володин.
При этом Володин вернулся в Госдуму без лидеров фракций.
«Владимир Вольфович Жириновский (лидер фракции ЛДПР. — Прим. ред.), Геннадий Андреевич Зюганов (лидер фракции КПРФ. — Прим. ред.), Сергей Михайлович Миронов (лидер фракции «Справедливая Россия». — Прим. ред.), Сергей Иванович Неверов (лидер фракции «Единая Россия». — Прим. ред.) участвовали во встрече с президентом. После публичной части у них должно состояться общение уже в режиме двухстороннем. Обсуждали серьезные государственные вопросы. Если руководитель фракции отсутствует, то он занимается делом. Демократия у нас! Посмотрите на Украине, в Америке, в Прибалтике какие стандарты. Сегодня президент даже ввёл новый политологический термин «большая четвёрка». Вы задумайтесь! Это характеризует парламентские партии, куда входит КПРФ. Вам это говорит о будущем в стране», — ответил обеспокоенным отсутствием коллег и нюансами регламента работы парламента депутатам Вячеслав Володин.
В ходе встречи с лидерами думских фракций Путин, в частности, заявил, что «люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых результатов и перемен», после чего допустил введение в России «продовольственных сертификатов для малоимущих» и пообещал подумать над разрешением использовать маткапитал для ремонта жилья.