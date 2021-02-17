Путин: Люди требуют ощутимых перемен

Президент России на встрече с главами думских фракций отметил запрос граждан на изменения в стране. При этом он уверен, что необходимо вести диалог с критически настроенными гражданами.



«Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых результатов и перемен», — заявил 17 февраля Владимир Путин в эфире «России 24».

Президент обратил внимание, что с приближением выборов градус дискуссии в парламенте вырос. «Всегда у нас так было», — заметил он. По его словам, все заинтересованы, чтобы думские выборы прошли «честно» и «на высоком уровне».