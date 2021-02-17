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Путин: Люди требуют ощутимых перемен

Президент России на встрече с главами думских фракций отметил запрос граждан на изменения в стране. При этом он уверен, что необходимо вести диалог с критически настроенными гражданами.

«Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых результатов и перемен», — заявил 17 февраля Владимир Путин в эфире «России 24».

Президент обратил внимание, что с приближением выборов градус дискуссии в парламенте вырос. «Всегда у нас так было», — заметил он. По его словам, все заинтересованы, чтобы думские выборы прошли «честно» и «на высоком уровне».

Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит попыток вмешательства в волеизъявление из других стран, и предостерег от ударов по суверенитету страны.

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Комментарии (35)

bazafaka
ну вот, хотели перемен, щас получите перемены в виде военного коммунизма.
SWd
1) Принимаем закон "Об ощутимых переменах", 2) Признаем ощутимой переменой покраску общественного туалета на одном из вокзалов Транссиба. 3) Красим сортит. 4) ПРОФИТ!
Maxic_84
Очередная порция брехни от плешивого. Про дискуссию в парламенте это вообще финиш
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