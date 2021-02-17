Госдума и Совфед назначили 10 членов ЦИК по квотам

Совет Федерации и Госдума назначили по пять членов в состав Центральной избирательной комиссии до 2026 года. Об этом 17 февраля ЦИК сообщил в своем официальном телеграм-канале.



Госдума назначила по своей квоте действующих членов комиссии Антона Лопатина (от «Единой России»), Евгения Колюшина (от КПРФ), Николая Левичева (от «Справедливой России»), а также главу аппарата фракции «Единой России» Константина Мазуревского и Александра Курдюмова (от ЛДПР).

Совет Федерации утвердил до 2026 года в состав комиссии действующих членов: замглавы комиссии Николая Булаева, Евгения Шевченко, Бориса Эбзеева, а также руководителя избиркома Орловской области Людмилу Маркину и бывшего руководителя комиссии Московской области, главу городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.