Ночь в Петербурге оказалась неспокойной: многие водители не доехали вовремя до дома, не справившись со сложной дорожной обстановкой. Загруженность дорог утром 17 февраля растёт быстрее обычного.
На Дунайском проспекте около часа ночи легковой автомобиль врезался в столб и перевернулся вверх колёсами, водитель жив, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
ДТП с препятствиями также случились на севере Петербурга: ограждения дважды помешали машинам, вылетевшим с дороги, выехать на трамвайные пути. На проспекте Просвещения у пересечения с Гражданским в забор ушли две легковушки. А на остановке «Железнодорожная станция Ручьи», чуть севернее пересечения проспекта Науки и улицы Руставели, по словам очевидцев, «на глазах удивлённых пассажиров чуть было не произошла стыковка дрифтующего грузовика и сотого трамвая». До вагона грузовик не доехал, но снёс несколько секций ограды.
На пустой в ночные часы Октябрьской набережной перед Володарским мостом в сторону КАД произошло массовое ДТП — столкнулись четыре автомобиля, рассказывают в «ДТП и ЧП».
Утром 17 февраля на дорогах Петербурга чуть плотнее обычного: около 7:40 пробки выросли с нормальных для данного времени суток 3 баллов по шкале «Яндекса» до «четвёрки». Вчера же из-за снегопада было много ДТП и очень пробочно: и утром, и вечером максимальная загруженность дорог достигала 9 баллов.