Снегопад, как обычно, ударил по дорожной ситуации в Петербурге. В вечерний час пик 16 февраля город погряз в 8-балльных пробках, улицы на «Яндекс.Картах» окрасились в алый.

Снежные дороги, брошенные машины, плохая видимость и слабое сцепление привели к множеству аварий. Водители встали там, где не стояли никогда прежде. Петербурженка Ксения, например, удивилась и возмутилась тому, что 45 минут поворачивала с улицы Бонч-Бруевича на Тульскую, к Большеохтинскому мосту. В подтверждение своих слов она прислала видео безнадёжного затора.