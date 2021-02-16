FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -16
73.31р88.98р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Десятки аварий и пробки в 8 баллов. Петербург отреагировал на снегопад коллапсом

Снегопад, как обычно, ударил по дорожной ситуации в Петербурге. В вечерний час пик 16 февраля город погряз в 8-балльных пробках, улицы на «Яндекс.Картах» окрасились в алый.

Снежные дороги, брошенные машины, плохая видимость и слабое сцепление привели к множеству аварий. Водители встали там, где не стояли никогда прежде. Петербурженка Ксения, например, удивилась и возмутилась тому, что 45 минут поворачивала с улицы Бонч-Бруевича на Тульскую, к Большеохтинскому мосту. В подтверждение своих слов она прислала видео безнадёжного затора.

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

На данный момент уровень загруженности дорог понизился до 7 баллов, однако десятки аварий не дают расслабляться водителям.

ПоделитьсяПоделиться
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний