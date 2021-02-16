На сцене «Балтийского дома» закрутится детективная история с восемью женщинами

20 и 21 февраля на сцене театра «Балтийский дом» покажут премьеру спектакля «Восемь любящих женщин». По сюжету, восемь женщин собираются в замке, расположенном где-то во французской глубинке. Каждая тем или иным образом связана с хозяином дома, который почему-то не желает выйти к гостьям. Вскоре, правда, выясняется, что владелец замка убит, а под подозрением оказываются все присутствующие: жена, дочь, падчерица, теща, свояченица, служанка, горничная и родная сестра жертвы. Тут-то и начинается самое интересное.
Режиссер Лев Рахлин («Скрипач на крыше») считает главным в криминальной комедии Робера Тома «жанровое многообразие пьесы, а тут и трагедия, и комедия, и детектив, и даже немного мюзикл, что дает возможность актрисам показать все грани своего таланта». А труппа «Балтийского дома» располагает актрисами, способными и петь, и танцевать, и играть во всех заявленных жанрах. Не говоря уже про способность просто блистать. Так что есть большая вероятность, что зрителей ждет масса удовольствия — как визуального (сценографию придумывает художник Ирина Бируля, костюмы — Мария Седых), так и театрального — от заразительной актерской игры.
Начало в 19:00.
18+
Наталия Эфендиева