Автомобиль с газобаллонным оборудованием (ГБО) загорелся утром 16 февраля на КАД у заезда с проспекта Культуры, сообщает очевидец.
На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что машина стоит у края проезжей части, в снегу.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что легковой автомобиль, загоревшийся на 28-м километре внутреннего кольца, потушил сам водитель. Никто не пострадал. Машина особенно не мешает — она находится в полосе безопасности.
Пробки из-за инцидента «Яндекс.Карта» не показывает. Заторы начинаются дальше, там пользователи отметили несколько ДТП. Впрочем, скорость движения снижена на большей части КАД — загруженность дорог Петербурга, по данным на 9:24, сохраняется на уровне 8 баллов против обычных для этого времени суток 5. Сегодняшний максимум в условиях снегопада составил 9 баллов, что бывает крайне редко.