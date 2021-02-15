Правительство и ЦБ подготовят предложения по проектам льготной ипотеки на ближайшие четыре года

Президент России Владимир Путин ждёт от правительства и Центробанка предложений по льготным ипотечным программам до 2024 года включительно.

«<...> представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — говорится в списке поручений главы РФ по экономическим вопросам, опубликованном 15 февраля.



Представить возможные варианты реализации таких программ кабмин и ЦБ должны до 31 марта 2021 года.

