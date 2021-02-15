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Правительство и ЦБ подготовят предложения по проектам льготной ипотеки на ближайшие четыре года

Президент России Владимир Путин ждёт от правительства и Центробанка предложений по льготным ипотечным программам до 2024 года включительно.

«<...> представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — говорится в списке поручений главы РФ по экономическим вопросам, опубликованном 15 февраля.

Представить возможные варианты реализации таких программ кабмин и ЦБ должны до 31 марта 2021 года.

На фоне льготной ипотеки застройщики фиксируют рост продаж. О том, что произойдёт с рынком недвижимости в России в 2021 году, «Фонтанка» писала ранее.

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Комментарии (9)

Урус-Баши
Льготная ипотека идёт на пользу продавца. Стоимость жилья тем выше, чем дешевле ипотека.
260551481
А что там с "майскими указами"?
hal9000
Эти проекты и предложения дают старт для поднятия цен на недвижку ..а жилье так и остаётся недоступным хоть льготная ипотека хоть помощь многодетным семьям..цены скаканули что уже никакие льготы непомогут...
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