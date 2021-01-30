Остались в плюсе. Застройщики отчитались о приросте продаж на фоне льготной ипотеки

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Главным фактором, поддержавшим продажи, стала льготная ипотека — ее доля в общем объеме сделок доходит уже до 70–80%. А выросшие цены позволили нарастить финансовые показатели. Арифметика прошлого года в строительстве выглядит так: в Петербурге построили 3,3 млн кв. м жилья, в Ленобласти — еще 2 млн (из них 1,1 млн кв. м — во Всеволожском районе), продали в агломерации около 4,2–4,3 млн кв. м, а нового предложения вывели на рынок около 3,3 млн кв. м. Схожие цифры по спросу были и в 2019 году. В 2020-м случился провал в апреле сразу на 50%, но уже в мае была запущена господдержка, продажи пошли вверх, а в июле было заключено больше 10 тыс. сделок.

Если взять показатели отдельных строительных компаний, то у лидеров они росли. Так, Setl Group продал 831,8 тыс. кв. м, увеличив выручку до 112 млрд рублей (плюс 6% к уровню 2019 года). Активным выдался четвертый квартал — за три последних месяца холдинг продал 250 тыс. кв. м жилья, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а выручка выросла на 40%, до 37 млрд рублей. Группа ЛСР продала 826 тыс. кв. м жилой недвижимости, заработав 95 млрд рублей. В количественном выражении прирост составил 1%, в денежном — 12%. Группа «Эталон» продала 538 тыс. кв. м, из них 265,8 тыс. кв. м — в Петербурге. При этом выручка выросла почти до 80 млрд рублей — на 3%. Самым позитивным оказался четвертый квартал — стоимость заключенных договоров выросла на 21%, до 26,4 млрд рублей. Также о росте говорят и в компании «Главстрой Санкт-Петербург», реализовавшей в Северной столице 146 тыс. кв. м — это на 18% больше, чем в прошлом году. В денежном эквиваленте прибавка составила 27%. В компании говорят, что в среднем продавали 250 квартир в месяц. Прирост по площадям во многом связан с тем, что люди стали чаще приобретать двух- и трехкомнатные квартиры — их продано на 79% больше, чем годом ранее.

В «Строительном тресте» сообщили о том, что объем продаж составил 20,7 млрд рублей, что на 41% выше аналогичного показателя 2019 года. То, что доходы растут быстрее, чем объем продаваемых квадратных метров, — легко объяснимо ростом цен, который достиг 25% в среднем по рынку в прошлом году. Это рекорд за последние 10 лет. «Средняя цена реализованной недвижимости выросла на 14% год к году и составила 129 тыс. руб. за кв. м», — отметили в Группе ЛСР. У роста цен есть несколько причин, среди которых и вымывание с рынка дешевого предложения, и меньшее количество новых домов с более низкой ценой на старте. Безусловно, повлияли и рост цен на стройматериалы, и общая экономическая ситуация в стране. И если бы не льготная ипотека под 6,5% годовых и ниже, то такой рост цен, безусловно, стал бы серьезным препятствием для продаж. Но, как отмечают эксперты, сейчас покупатели чаще смотрят на размер ежемесячного платежа, который они могут себе позволить, а не на общую стоимость квартиры. С этим связано и повышенное внимание к квартирам с двумя и более комнатами — за счет снижения ипотечной ставки можно позволить себе увеличить бюджет покупки. В итоге средняя доля ипотечных сделок на конец года составляла в «Строительном тресте» 74%, в Группе «Эталон» — 65%, в Группе ЛСР — 64%, в компании «Главстрой Санкт-Петербург» — 74%. «С начала работы госпрограммы доля ипотечных сделок в компании в определенные фиксированные периоды достигала отметки 81%», — прокомментировал директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

Пока программа господдержки ипотеки продлена до июля 2021 года, но будут ли продажи расти и дальше или все уже раскупили ажиотажным летом и осенью — станет понятно по результатам первого квартала, так как в январе на рынке недвижимости обычно наблюдается затишье. Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»

