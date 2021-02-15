Стало известно, что смотрели россияне в выходные. Любви предпочли пельмени и Монеточку

Мелодрама «Родные» режиссёра Ильи Аксенова по итогам сборов за выходные с 11 по 14 февраля возглавила отечественный кинопрокат. Согласно данным, 15 февраля опубликованным на сайте kinobusiness.com, история про поездку семьи главного героя в исполнении Сергея Бурунова на Грушинский фестиваль заработала около 200,9 миллиона рублей. Сценарий Аксёнов написал вместе с Жорой Крыжовниковым, одну из главных ролей — дочери основного персонажа — в «Родных» исполнила певица Монеточка.



Второе место по кассовым сборам заняла «Душа» Pixar режиссёра Питера Доктера, известного по мультфильмам «Головоломка» и «Вверх». С момента выхода в прокат анимационная история о музыканте, умершем прямо перед концертом, о котором он мечтал всю жизнь, обгоняла конкурентов по итогам киносборов. Итог уик-энда — 145,5 миллиона рублей.

