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Стало известно, что смотрели россияне в выходные. Любви предпочли пельмени и Монеточку

Мелодрама «Родные» режиссёра Ильи Аксенова по итогам сборов за выходные с 11 по 14 февраля возглавила отечественный кинопрокат. Согласно данным, 15 февраля опубликованным на сайте kinobusiness.com, история про поездку семьи главного героя в исполнении Сергея Бурунова на Грушинский фестиваль заработала около 200,9 миллиона рублей. Сценарий Аксёнов написал вместе с Жорой Крыжовниковым, одну из главных ролей — дочери основного персонажа — в «Родных» исполнила певица Монеточка.

Второе место по кассовым сборам заняла «Душа» Pixar режиссёра Питера Доктера, известного по мультфильмам «Головоломка» и «Вверх». С момента выхода в прокат анимационная история о музыканте, умершем прямо перед концертом, о котором он мечтал всю жизнь, обгоняла конкурентов по итогам киносборов. Итог уик-энда — 145,5 миллиона рублей.

По результатов вторых выходных февраля, в топ-3 самых популярных фильмов в прокате вошла и романтическая комедия «Love» Игоря Твердохлебова, работавшего над «Мажором-3». Картина, главные герои которой решают провести 14 февраля в отеле Love и разбираются с проблемами в личной жизни, собрала 48 миллионов рублей.

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Комментарии (2)

baddancer
Что-то тема пельменей с монеточкой не раскрыта. Мы в молодости, когда лепили пельмени, в несколько пельмешков клали монетки. Причём, часть этих монеток в последствии так не находилась.
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.......
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