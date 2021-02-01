FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
76.25р92.30р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

«Душа» от Pixar стала лидером кинопроката на выходных

Мультфильм от Pixar про музыканта, который пытается вернуться на Землю из потустороннего мира ради исполнения мечты, стал лидером отечественного кинопроката на последних выходных января. Согласно данным Единой информационной системы сведений о показах фильмов, с 28 по 31 января «Душа» собрала в залах больше 240,6 миллиона рублей. Главный «противник» картины — «Дьявол в деталях» Джона Ли Хэнкока — занял вторую строчку рейтинга, заработав около 76,6 миллиона рублей.

«Душа» — работа режиссёра Питера Доктера, известного по мультфильмам «Головоломка» и «Вверх». «Дьявол в деталях» — триллер, роли полицейских в котором исполнили Рами Малек и Дэнзел Вашингтон, в маньяка перевоплотился Джаред Лето.

Третью и четвёртую строчки в рейтинге по результатам киносборов за последний уик-энд января заняли «Охотник на монстров» Пола Андерсона (72,2 миллиона рублей) и «Последний богатырь. Корень зла» Дмитрия Дьяченко (37,1 миллиона рублей).

Вторая часть истории про москвича Ивана, который оказывается сыном Ильи Муромца, учится жить в сказочной стране Белогорье и пытается победить тёмные силы, с момента выхода на большие экраны заработала в прокате больше двух миллиардов рублей. До этого достичь таких показателей удавалось только трём лентам отечественного производства: «Холопу» (3,2 млрд), «Движению вверх» (3 млрд), «Т-34» (2,3 млрд).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

footballer13
Судя по трейлерам (и только по ним) это ещё более толерантное продолжение "Головоломки". "Inside Out" ужасен на грани физического отторжения, а тут ещё и афродуши.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний