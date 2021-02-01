«Душа» от Pixar стала лидером кинопроката на выходных

Мультфильм от Pixar про музыканта, который пытается вернуться на Землю из потустороннего мира ради исполнения мечты, стал лидером отечественного кинопроката на последних выходных января. Согласно данным Единой информационной системы сведений о показах фильмов, с 28 по 31 января «Душа» собрала в залах больше 240,6 миллиона рублей. Главный «противник» картины — «Дьявол в деталях» Джона Ли Хэнкока — занял вторую строчку рейтинга, заработав около 76,6 миллиона рублей.

«Душа» — работа режиссёра Питера Доктера, известного по мультфильмам «Головоломка» и «Вверх». «Дьявол в деталях» — триллер, роли полицейских в котором исполнили Рами Малек и Дэнзел Вашингтон, в маньяка перевоплотился Джаред Лето.

