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«Дьявол в деталях»: триллер с Рами Малеком, Дэнзелом Вашингтоном и Джаредом Лето в роли маньяка

Фото: facebook.com/wbrussia

В четверг, 28 января, в прокат выходит «Дьявол в деталях» — триллер режиссера, продюсера и сценариста Джона Ли Хэнкока, автора трогательного «Спасти мистера Бэнкса» и трогательного «Основателя». Теперь он пробует свои силы в ином жанре — мрачной криминальной истории про двух полицейских, которые ищут маньяка, но вынуждены столкнуться во время следствия с собственным прошлым.

Кроме статусного имени Хэнкока в «Дьяволе» привлекает еще и впечатляющий актерский состав. Главные роли сыграли аж три оскаровских лауреата: Рами Малек и Дэнзел Вашингтон воплотили на экране копов-конкурентов-напарников, а в образе маньяка выступил Джаред Лето, действительно с возрастом обретший серьезное и впечатляющее отрицательное обаяние.

18+

Иван Чувиляев

Фото: facebook.com/wbrussia

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