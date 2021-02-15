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За торчащие в номере провода и жареную курицу с перьями петербургский туроператор заплатил жителю Пскова 96 тысяч рублей

Судебные приставы Петербурга помогли жителю Пскова получить компенсацию за испорченный отдых в Турции. Заявленный туроператором пятизвездочный отель встретил туриста разваленным номером, отсутствием воды и электричества и ужасной кухней.

Как сообщает 15 февраля пресс-служба УФССП по Петербургу, в июне 2019 года житель Пскова, заключив договор об оказании туристических услуг с турагентством и туроператором из Петербурга, поехал в Анталию. Согласно договору, жить он должен был в пятизвездочном отеле по системе «всё включено», но сразу же по прибытии с отелем начались проблемы. В номере отсутствовали полотенца, туалетная бумага, датчик пожарной сигнализации, мини-бар и питьевая вода, зато имелись разбитая мебель и грибок. Из розеток торчали оголенные провода, в душевой кабине не закрывались дверцы, телефон, телевизор, кондиционер и холодильник не работали.

Качество еды в отеле тоже не соответствовало заявленному, а ассортимент был скуден: туристов кормили жареными яйцами со скорлупой, испорченными овощами и жареной курицей с перьями. В один из дней ужина и вовсе не было — без объяснения причин. Не дождались жильцы и аниматоров, дискотек и музыки. Более того, три дня из десяти в отеле не было электричества и технической воды в номерах.

Вскоре выяснилось, что «пятизвездность» отеля никак не подтверждена: заведение не сертифицировано. Просьбы туриста переселить его в другой отель и администраторы, и представители туроператора проигнорировали. Вернувшись после испорченного отдыха домой, мужчина отправился в суд.

Псковский городской суд встал на сторону туриста и постановил взыскать с туроператора в его пользу сумму, заплаченную по договору, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Итоговая сумма превысила 96 тысяч рублей. Исполнительный лист о взыскании поступил в Калининский РОСП ГУФССП России по Петербургу. Судебный пристав уведомил компанию о возбуждении исполнительного производства, вскоре деньги списали с банковского счета фирмы и перевели взыскателю.

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Комментарии (6)

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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо...................
kоt-obormot
Кто то предприимчивый нашел брошенный отель в Турции?
Chinalove
Если из 90 тысяч вычесть штраф, моральный вред и неустойку, то получится, как я понимаю, сумма отдыха и по системе «все включено»?
Так и что он хотел за 50 тыщ (вместе с перелётом) шикарные условия на 10 дней? Смешно!
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