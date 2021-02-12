«Он всё равно будет». Инфекционист заявил о новой волне коронавируса

Весенний всплеск COVID-19 в России будет в любом случае в той или иной форме, уверен врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В интервью РИА Новости он рассказал, что, по его мнению, новая волна придётся на середину апреля. Поэтому отказ от базовых ограничений, в том числе ношения масок, преждевременен, он грозит массовой заболеваемостью.

«Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию», — цитирует Тимакова РИА 12 февраля. При низком иммунитете, по его словам, заражать будут даже небольшие дозы вируса.