«Он всё равно будет». Инфекционист заявил о новой волне коронавируса

Весенний всплеск COVID-19 в России будет в любом случае в той или иной форме, уверен врач-инфекционист Евгений Тимаков.
В интервью РИА Новости он рассказал, что, по его мнению, новая волна придётся на середину апреля. Поэтому отказ от базовых ограничений, в том числе ношения масок, преждевременен, он грозит массовой заболеваемостью.
«Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию», — цитирует Тимакова РИА 12 февраля. При низком иммунитете, по его словам, заражать будут даже небольшие дозы вируса.
Всплеск коронавируса «всё равно будет». «Но вопрос в том, будет он небольшой, и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием. В середине апреля будет подъём заболеваемости», — заявил Тимаков.
Сейчас в России наблюдается спад заболеваемости, в Москве и Петербурге больницы, которые были перепрофилированы под ковид, возвращаются к нормальной работе.
По данным Университета Хопкинса, к утру 12 февраля в мире коронавирусом заболели 107,7 миллиона человек, умерли от него 2,36 миллиона.