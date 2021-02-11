Два столичных стационара возвращаются в нормальную жизнь: они больше не нужны для лечения ковида

К плановой работе в Москве возвращаются два стационара на 2 тысячи коек, в резервных госпиталях прекращают приём пациентов с коронавирусом около 2,7 тысячи коек. Об этом 11 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек. К стандартной работе возвращаются два крупнейших стационара на 2 тысячи коек, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19. Это корпуса городских больниц
Прежде чем окончательно вернуться в нормальный режим, в клиниках проведут специальную санитарную обработку. А персонал пройдёт тестирование на COVID-19.
Напомним, в России, по данным на 10 февраля, выявлено 4 012 710 случаев коронавируса в 85 регионах. О том, как меняется число заболевших и умерших в Петербурге, читайте на «Фонтанке».