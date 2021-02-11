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Два столичных стационара возвращаются в нормальную жизнь: они больше не нужны для лечения ковида

К плановой работе в Москве возвращаются два стационара на 2 тысячи коек, в резервных госпиталях прекращают приём пациентов с коронавирусом около 2,7 тысячи коек. Об этом 11 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек. К стандартной работе возвращаются два крупнейших стационара на 2 тысячи коек, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19. Это корпуса городских больниц № 52 и № 15 им. О. М. Филатова. Сокращают приём пациентов с коронавирусом и резервные госпитали: из работы выводятся порядка 2,7 тысячи коек. Останавливаем приём в трёх корпусах госпиталя в Сокольниках, а также в Крылатском, АТЦ «Москва» и Коммунарке уменьшится количество коек, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, текущий фонд работы с коронавирусом составит около 9 тысяч коек», — рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.

Прежде чем окончательно вернуться в нормальный режим, в клиниках проведут специальную санитарную обработку. А персонал пройдёт тестирование на COVID-19.

Напомним, в России, по данным на 10 февраля, выявлено 4 012 710 случаев коронавируса в 85 регионах. О том, как меняется число заболевших и умерших в Петербурге, читайте на «Фонтанке».

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