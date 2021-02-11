Два столичных стационара возвращаются в нормальную жизнь: они больше не нужны для лечения ковида

К плановой работе в Москве возвращаются два стационара на 2 тысячи коек, в резервных госпиталях прекращают приём пациентов с коронавирусом около 2,7 тысячи коек. Об этом 11 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек. К стандартной работе возвращаются два крупнейших стационара на 2 тысячи коек, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19. Это корпуса городских больниц № 52 и № 15 им. О. М. Филатова . Сокращают приём пациентов с коронавирусом и резервные госпитали: из работы выводятся порядка 2,7 тысячи коек. Останавливаем приём в трёх корпусах госпиталя в Сокольниках, а также в Крылатском, АТЦ «Москва» и Коммунарке уменьшится количество коек, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, текущий фонд работы с коронавирусом составит около 9 тысяч коек», — рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.