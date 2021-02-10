Количество случаев коронавируса по стране перевалило за 4 млн. В Петербурге +1200 заболевших за сутки

За последние сутки в Петербурге выявили 1 169 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Заболеваемость держится примерно на одном уровне — накануне было зафиксировано 1 078 случаев. Похожая ситуация и по России — 14 494 заразившихся против 15 019 накануне.
В России число случаев COVID-19 перевалило за 4 миллиона. Заразившихся по-прежнему находят во всех регионах страны. Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва (1 441) и Петербург.
В петербургском оперативном штабе рассказали, что сегодня на COVID-19 обследовали почти 21 тысячу человек. С начала пандемии в городе заболели 348 613.
Количество выздоровевших от коронавируса россиян составляет 3 516 461. Летальных случаев зафиксировали 78 134.
Во всем мире заражённых насчитали почти 107 миллионов. Лидерами по заболеваемости на планете остаются Бразилия (почти 9,6 миллиона), Индия (почти 10,9 миллиона) и США (27,2 миллиона).