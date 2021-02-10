В Петербурге более полусотни умерших с коронавирусом за сутки. В России — свыше 500

В летальную статистику по COVID-19 в Петербурге за минувшие сутки попали 54 новых случая. Их число в России выросло на 536. Об этом 10 февраля сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».



Таким образом, общее количество смертей в городе увеличилось до 10 237, в стране — до 78 134.

Северная столица занимает второе место среди российских городов в летальной статистике по COVID-19. Первая строчка принадлежит Москве (14 099 смертей с начала пандемии). За двумя столицами следуют Красноярский край (2 552), а также Московская (4 113), Нижегородская (2 245), Свердловская (2 171) и Ростовская (2 857) области.