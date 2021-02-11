В Петербурге осталось 10 тысяч коронавирусных коек: ряды пациентов редеют

Суточная госпитализация взрослых в Петербурге снизилась почти на 30% по сравнению с прошлым четвергом, сообщили 11 февраля в Смольном. Другие индикаторы эпидемического процесса в городе также демонстрируют заметное снижение. Это уже заставило власти начать сворачивать коронавирусные стационары.



«Количество развернутых под COVID-19 и внебольничные пневмонии коек сокращено до 10 650. Из них свободно 4278 коек — 40,2%. Возврат стационаров к плановой работе будет продолжен, — говорится в отчете Межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу. — Наиболее эффективная противоэпидемическая мера, способная ускорить окончание эпидемии и предотвратить новые вспышки — это массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции».