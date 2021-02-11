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Потехина: В Петербурге против учителя, подозреваемого в растлении школьницы, возбудили второе уголовное дело

Учитель одной из школ Приморского района, задержанный по подозрению в развратных действиях в отношении ученицы, обрастает уголовными делами. Потерпевшей признали ещё одну девочку, сообщает 11 февраля вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Как рассказала Потехина, девочка дала показания на 62-летнего педагога вечером 11 февраля. Ранее Следственный комитет уже увидел уголовный состав в общении преподавателя с 14-летней школьницей, а видеоподтверждение, которое записала ученица, стало достоянием интернет-общественности.

«В двенадцатом часу ночи накануне в личные сообщения мне пришло видео от родителей. На нём, как написала потом «Фонтанка», были запечатлены «слишком взрослые объятия» школьного учителя и восьмиклассницы. Почти сразу же видео оказалось и в родительских чатах. И стало понятно, что этой ночью плохо будет спать не только семья этой конкретной девочки, но и тысячи других семей, где растут дети, — рассказывает профильный вице-губернатор. — Хочу сказать огромное спасибо всем, кого я разбудила этой ночью и ранним утром: сотрудникам полиции и прокуратуры, районной администрации и Следственному комитету, своим коллегам в системе образования и в силовом блоке. Уже к середине дня существенная часть следственных действий была завершена и возбуждено уголовное дело».

Это, отмечает Потехина, хорошая часть истории, очевидно, плохая — отчаянный шаг со съёмкой видео, на который вынужденно пошла школьница, чтобы подтвердить слова, от которых изначально отмахнулись взрослые.

«Все мы пропустили этот сигнал: и классный руководитель, и директор школы, и вся система образования. С себя ответственности тоже не снимаю», — пишет чиновник на своей странице «ВКонтакте».

Попытку поцеловать себя и последующие объятия 10 февраля скрытно сняла 14-летняя ученица одной из школ Приморского района. На поиск доказательств она решилась после того, как рассказала классной руководительнице о домогательствах, но ей не поверили. После предъявления видеозаписи преподаватель продолжил говорить о навете, однако написал заявление об уходе по собственному желанию. По данным «Фонтанки», он настаивает на своей невиновности, а произошедшее между ним и школьницей назвал попыткой утешить ребенка со сложными отношениями в семье. К вечеру мужчину задержали на двое суток, решается вопрос о мере пресечения.

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Комментарии (1)

Бонвиван
На что только не идут двоешницы... А хороших учителей все меньше и меньше.
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