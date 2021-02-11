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В Петербурге задержали учителя ОБЖ, подозреваемого в развращении школьницы

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге 11 февраля задержали школьного учителя, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении ученицы.

Как стало известно «Фонтанке», педагог ОБЖ задержан на двое суток. Следствие намерено выйти с ходатайством о его аресте.

Напомним, что в отношении педагога Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). По данным следствия, подозреваемый, находясь в помещении учебного заведения, во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия.

Попытку поцеловать себя и последующие объятия 10 февраля скрытно сняла 14-летняя ученица одной из школ Приморского района. На поиск доказательств она решилась после того, как рассказала классной руководительнице о домогательствах, но ей не поверили. После предъявления видеозаписи преподаватель продолжил говорить о навете, однако написал заявление об уходе по собственному желанию. По данным «Фонтанки», он настаивает на своей невиновности, а произошедшее между ним и школьницей назвал попыткой утешить ребенка со сложными отношениями в семье.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260569221
Дык написано: «дополнительные занятия»
Мужской Взгляд
От малолеток следует держаться подальше.. А то они распустились до безобразия.
Garret
Так была же история недавно, этой зимой: мужик шел под утро по центру пьяный, компания малолеток "познакомилась", потом дева до 18ти дала ему номер телефона, после чего ее кореша об этом "узнали" и пошли мужика пинать. Запинали, тот умер, если не ошибаюсь. Так что "дети" могут быть провокаторами запросто. А 14 лет уже не дети в плане соблазнить, догадаются, культура подсказывает, как. В плане последствия предугадать да, еще тупенькие. Мужик повелся, наверное, и влип. А мб и сам инициативу проявил, тогда вдвойне дурак.
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