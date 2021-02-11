В Петербурге задержали учителя ОБЖ, подозреваемого в развращении школьницы

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге 11 февраля задержали школьного учителя, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении ученицы.
Как стало известно «Фонтанке», педагог ОБЖ задержан на двое суток. Следствие намерено выйти с ходатайством о его аресте.
Напомним, что в отношении педагога Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). По данным следствия, подозреваемый, находясь в помещении учебного заведения, во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия.