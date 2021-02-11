FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -15
73.85р89.57р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
26
Печать

В объятиях школьницы и учителя следствие Петербурга увидело разврат. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Петербургу подозревает в развратных действиях школьного учителя. Его недетское общение с ученицей стало достоянием интернет-общественности.

Как стало известно корреспонденту «Фонтанки», 11 февраля петербургский Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). В преступлении подозревается 62-летний педагог с профильным стажем в 32 года.

О результате доследственной проверки сообщается также на сайте ГСУ СК РФ. «По данным следствия, подозреваемый, находясь в помещении указанного учебного заведения, во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия», — говорится в сообщении ведомства.

Попытку поцеловать себя и последующие объятия 10 февраля скрытно сняла 14-летняя ученица одной из школ Приморского района. На поиск доказательств она решилась после того, как рассказала классной руководительнице о домогательствах, но ей не поверили. После предъявления видеозаписи преподаватель продолжил говорить о навете, однако написал заявление об уходе по собственному желанию. По данным «Фонтанки», он настаивает на своей невиновности, а произошедшее между ним и школьницей назвал попыткой утешить ребенка со сложными отношениями в семье.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

dedmoroz_5e4d8827384c2
учитель пусть дальше преподаёт, но не подпускает всяких б. к себе ближе 1,5м согласно мерам о противодействии короновирусной и сифилисной инфекции//
260602101
Он ее не обнимал, а удерживал, потому что она хотела бежать на митинг Навального.
slesarmira
ОБЖ он препода_вал_
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний