В объятиях школьницы и учителя следствие Петербурга увидело разврат. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Петербургу подозревает в развратных действиях школьного учителя. Его недетское общение с ученицей стало достоянием интернет-общественности.
Как стало известно корреспонденту «Фонтанки», 11 февраля петербургский Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). В преступлении подозревается 62-летний педагог с профильным стажем в 32 года.
О результате доследственной проверки сообщается также на сайте ГСУ СК РФ. «По данным следствия, подозреваемый, находясь в помещении указанного учебного заведения, во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия», — говорится в сообщении ведомства.
Попытку поцеловать себя и последующие объятия 10 февраля скрытно сняла 14-летняя ученица одной из школ Приморского района. На поиск доказательств она решилась после того, как рассказала классной руководительнице о домогательствах, но ей не поверили. После предъявления видеозаписи преподаватель продолжил говорить о навете, однако написал заявление об уходе по собственному желанию. По данным «Фонтанки», он настаивает на своей невиновности, а произошедшее между ним и школьницей назвал попыткой утешить ребенка со сложными отношениями в семье.