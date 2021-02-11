В объятиях школьницы и учителя следствие Петербурга увидело разврат. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Петербургу подозревает в развратных действиях школьного учителя. Его недетское общение с ученицей стало достоянием интернет-общественности.

Как стало известно корреспонденту «Фонтанки», 11 февраля петербургский Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). В преступлении подозревается 62-летний педагог с профильным стажем в 32 года.

О результате доследственной проверки сообщается также на сайте ГСУ СК РФ. «По данным следствия, подозреваемый, находясь в помещении указанного учебного заведения, во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия», — говорится в сообщении ведомства.

