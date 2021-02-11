FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -15
73.76р89.44р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
20
Печать

Полиция Петербурга нашла четвёртого подозреваемого в насилии над силовиками на протестах. Он слишком активно сопротивлялся

Четвёртый участник протестных акций стал фигурантом уголовного дела о нападении на сотрудника правоохранительных органов в Петербурге. Об этом 11 февраля сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 31 января одному из силовиков, которые обеспечивали порядок на Пионерской площади, досталось от 25-летнего уроженца Тверской области. «В ходе несогласованного публичного мероприятия указанный гражданин при задержании за правонарушение оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и причинил телесные повреждения одному из них», — уточняют в ведомстве.

Молодого мужчину задержали дома, сейчас он находится в Следственном комитете, который расследует дело о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья представителя власти.

Ещё один фигурант дела по статье 318 УК — 38-летний Евгений Туганков. Следствие полагает, что 31 января также у ТЮЗа он бил и толкал росгвардейца. Туганков арестован, вину он не признаёт.

Ещё двое арестованы после стычки с силовиками, которая в тот же день произошла на Сенной площади. Там от толкавшихся протестующих защищались газовым баллончиком и демонстрацией табельного оружия.

«Фонтанка» на протяжении всего дня 31 января следила за очередным петербургским протестом. Полную картину произошедших событий вы можете составить из нашего сюжета, а также прочитав специальный репортаж.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

AlBerkut
Пора готовить следующую озвучил фильма Бункер, где Адольф Алоизович будет спрашивать не про изнасилованных мигрантами немцев, а про чпокнутых полицейских)))
На YouTube есть фильм , как Золотов обижает росгвардейцев , закупая им продукты питания оптом по ценам в разы дороже , чем в московских универсамах. И что?
Павел Павлов
Сейчас,при этой воровской власти,порядочному и честному человеку в полиции делать нечего. P.S. Немногие честные менты,извините.Исключения лишь подтверждают правила.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний