Полиция Петербурга нашла четвёртого подозреваемого в насилии над силовиками на протестах. Он слишком активно сопротивлялся

По версии следствия, 31 января одному из силовиков, которые обеспечивали порядок на Пионерской площади, досталось от 25-летнего уроженца Тверской области. «В ходе несогласованного публичного мероприятия указанный гражданин при задержании за правонарушение оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и причинил телесные повреждения одному из них», — уточняют в ведомстве.

Четвёртый участник протестных акций стал фигурантом уголовного дела о нападении на сотрудника правоохранительных органов в Петербурге. Об этом 11 февраля сообщает региональное ГУ МВД.

Молодого мужчину задержали дома, сейчас он находится в Следственном комитете, который расследует дело о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья представителя власти.



Ещё один фигурант дела по статье 318 УК — 38-летний Евгений Туганков. Следствие полагает, что 31 января также у ТЮЗа он бил и толкал росгвардейца. Туганков арестован, вину он не признаёт.



Ещё двое арестованы после стычки с силовиками, которая в тот же день произошла на Сенной площади. Там от толкавшихся протестующих защищались газовым баллончиком и демонстрацией табельного оружия.