Вакцинаторы с дозами «Спутника V» отправились по домам-интернатам в Петербурге. Полный цикл в городе прошли всего 30 тысяч человек

«В течение последних трех недель проводим вакцинацию получателей социальных услуг, проживающих в стационарах, с привлечением выездных медицинских бригад, — рассказал 11 февраля Олег Эргашев. — Прививки сделали уже почти 300 человек. Вакцинация проходит максимально бережно, с учетом состояния здоровья проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания горожан».

Почти 30 тысяч петербуржцев закончили полный цикл вакцинации от коронавируса двумя уколами «Спутник V». Прививочная кампания развернулась в домах-интернатах, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Всего первую прививку от COVID-19 сделали более 135 606 горожан, из них 29 481 полностью завершили вакцинацию. В городе работают 115 прививочных пунктов. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 281 542 комплекта доз. Остаток в поликлиниках — 83 031 доза. Только за последние сутки сделано более 11,8 тысяч инъекций.



Накануне мобильный прививочный пункт на колесах заметили у метро «Гражданский проспект». В белый автобус зазывали всех желающих. Но на следующий день эксперимент свернули. В феврале губернатор Александр Беглов пообещал, что в ближайшее время центры вакцинации появятся в петербургских ТЦ.

