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Таинственный белый автобус, куда звали прививаться от коронавируса в Петербурге, пропал. Эксперимент прикрыли через день

Первый пункт вакцинации от коронавируса на колёсах проработал один день. Эксперимент решили приостановить.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комздрава 11 февраля, в ведомстве посчитали пока нецелесообразным открытие таких пунктов.

Наше издание писало, что белый автобус с табличкой «Вакцинация» на фоне высотки НПО «Импульс» появился днём накануне. Тем, кто заинтересовался, люди в белых халатах предлагали бесплатно уколоться первой дозой «Спутника V». В комитете по здравоохранению появление мобильного пункта назвали «инициативой района». В автобусе работали специалисты 86-й поликлиники Калининского района.

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