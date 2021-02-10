Первый в Петербурге пункт вакцинации от коронавируса на колёсах горожане заметили у станции метро «Гражданский проспект».
Как рассказали «Фонтанке» читатели, белый автобус с табличкой «Вакцинация» на фоне высотки НПО «Импульс» появился днём 10 февраля. Подошедшим врачи предлагали бесплатно уколоться первой дозой «Спутника V» и позвать знакомых и членов семьи. При этом надо было успеть до 19:30.
В комздраве «Фонтанке» уточнили, что появление автобуса на Гражданском проспекте — «инициатива района». Мобильный пункт вакцинации относится к 86-й поликлинике Калининского района.
О мобильных выездных бригадах и вакцинации на улицах в Смольном говорят с января. Но ранее чиновники акцентировали внимание, что пока отдают приоритет открытию пунктов вакцинации на базе существующих медицинских организаций, в том числе и частных. В феврале губернатор Александр Беглов говорил, что в ближайшее время центры вакцинации появятся в петербургских ТЦ.