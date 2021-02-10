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Петербуржцев позвали колоться первой дозой вакцины от коронавируса в таинственный белый автобус у метро

Первый в Петербурге пункт вакцинации от коронавируса на колёсах горожане заметили у станции метро «Гражданский проспект».

Как рассказали «Фонтанке» читатели, белый автобус с табличкой «Вакцинация» на фоне высотки НПО «Импульс» появился днём 10 февраля. Подошедшим врачи предлагали бесплатно уколоться первой дозой «Спутника V» и позвать знакомых и членов семьи. При этом надо было успеть до 19:30.

Фото: Вадим Семеновский
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В комздраве «Фонтанке» уточнили, что появление автобуса на Гражданском проспекте — «инициатива района». Мобильный пункт вакцинации относится к 86-й поликлинике Калининского района.

О мобильных выездных бригадах и вакцинации на улицах в Смольном говорят с января. Но ранее чиновники акцентировали внимание, что пока отдают приоритет открытию пунктов вакцинации на базе существующих медицинских организаций, в том числе и частных. В феврале губернатор Александр Беглов говорил, что в ближайшее время центры вакцинации появятся в петербургских ТЦ.

Фото: Вадим Семеновский
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

yar_5e4cc335310b6
Интересно, как вообще они темпеатурный режим хранения вакцины соблюдают при вакцинации в таком "пеньке"?
И что они будут делать, если будет острая аллергическая реакция на нее?
Для скептика, как я, такой пункт только дескредетирует эту вакцину.
OldObyvatel
Голосование на пеньках, вакцинация в подворотне.
Они бы еще закладки делали: найди вакцину и уколись.
там торгуют? или колят?
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