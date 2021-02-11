Бюро партии «Яблоко» поддержало тезисы из статьи Явлинского с критикой Навального. «Смены власти необходимо добиваться на выборах»

Бюро отметило актуальность статьи. «Мы с уважением относимся к людям, вышедшим на мирный протест из-за возмущения репрессиями и усталости от несменяемого правления В. Путина. Силовые действия против участников протестов мы расцениваем как стремление запугать общество. В тоже время мы считаем, что протест без внятных и осмысленных политических требований не может привести к позитивным переменам», — говорится в заявлении.

Федеральное бюро партии «Яблоко» поддержало тезисы из статьи Григория Явлинского «Без путинизма и популизма», в которой критиковался Алексей Навальный. Соответствующее заявление 11 февраля было опубликовано на сайте политического объединения.

По мнению бюро, «смены власти необходимо добиваться мирно, активной политической деятельностью и на выборах». Замена «одного вождя на другого» не является реальной сменой власти. Таковой авторы считают «создание политической системы, в которой вождя нет».



Бюро подчеркнуло недопустимость силового подавления мирных протестов и неприемлемость «использования людей как расходного материала, когда массовые задержания и аресты на акциях протеста являются лишь средством «максимального привлечения общественного внимания»».



Напомним, основатель «Яблока» опубликовал статью, в которой высказал мнение, что расследовательская деятельность Навального не имеет практических результатов для общества и обвинил оппозиционера в использовании несовершеннолетних в политических целях.



После выхода статьи экс-депутат Госдумы и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что теперь не считает возможным для себя баллотироваться в нижнюю палату парламента России от «Яблока». Публично в открытом письме основателю партии ответил депутат Псковской областной Думы, один из наиболее известных представителей «Яблока» Лев Шлосберг, который напомнил, что политические ошибки и неудачные слова поправимы.

