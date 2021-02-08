«Статья больно ударила не по Алексею Навальному». Лев Шлосберг публично ответил Явлинскому

Депутат Псковской областной думы и один из наиболее известных членов партии «Яблоко» Лев Шлосберг 8 февраля опубликовал открытое письмо Григорию Явлинскому, которое является ответом на статью последнего с критикой Алексея Навального.

Шлосберг указал, что ему не известен ни один член федерального политкомитета «Яблока», который знал бы о предстоящем выходе в свет статьи «Без путинизма и популизма» Явлинского. Депутат напомнил основателю партии, что в свое время тот отказался комментировать статью Михаила Ходорковского именно потому, что последний в это время пребывал в российской тюрьме.



Парламентарий констатировал, что личная позиция Явлинского оценивается большинством избирателей как позиция партии.

«Практически все сторонники Алексея Навального — наши избиратели, потому что они являются сторонниками свободы. Эти люди — не введённая кем-то злонамеренно в заблуждение молодежь, а граждане, осознающие своё законное место в политике. Они наша главная общественная аудитория, потому что им жизненно необходимы политические представители», — констатировал Шлосберг, добавив, что важная причина общественного возмущения и уличных протестов — невозможность участия людей в законной политике и отсутствие у них политического представительства.

«Статья «Без путинизма и популизма» очень больно ударила не по Алексею Навальному, а по этим добросовестным людям. Думаю, это совсем не тот результат, которого Вы хотели достичь», — констатировал автор письма.

По мнению Шлосберга, острая общественная реакция на статью Явлинского в абсолютном большинстве случаев «отражает желание миллионов людей видеть нашу партию сильной и успешной, получить своих представителей в парламенте, защитить себя». Он напомнил основателю партии, что «на выборах побеждают не политики, а избиратели». Также Шлосберг подчеркнул, что неудачные слова и политические ошибки поправимы.

