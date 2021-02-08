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«Статья больно ударила не по Алексею Навальному». Лев Шлосберг публично ответил Явлинскому

Депутат Псковской областной думы и один из наиболее известных членов партии «Яблоко» Лев Шлосберг 8 февраля опубликовал открытое письмо Григорию Явлинскому, которое является ответом на статью последнего с критикой Алексея Навального.

Шлосберг указал, что ему не известен ни один член федерального политкомитета «Яблока», который знал бы о предстоящем выходе в свет статьи «Без путинизма и популизма» Явлинского. Депутат напомнил основателю партии, что в свое время тот отказался комментировать статью Михаила Ходорковского именно потому, что последний в это время пребывал в российской тюрьме.

Парламентарий констатировал, что личная позиция Явлинского оценивается большинством избирателей как позиция партии.

«Практически все сторонники Алексея Навального — наши избиратели, потому что они являются сторонниками свободы. Эти люди — не введённая кем-то злонамеренно в заблуждение молодежь, а граждане, осознающие своё законное место в политике. Они наша главная общественная аудитория, потому что им жизненно необходимы политические представители», — констатировал Шлосберг, добавив, что важная причина общественного возмущения и уличных протестов — невозможность участия людей в законной политике и отсутствие у них политического представительства.

«Статья «Без путинизма и популизма» очень больно ударила не по Алексею Навальному, а по этим добросовестным людям. Думаю, это совсем не тот результат, которого Вы хотели достичь», — констатировал автор письма.

По мнению Шлосберга, острая общественная реакция на статью Явлинского в абсолютном большинстве случаев «отражает желание миллионов людей видеть нашу партию сильной и успешной, получить своих представителей в парламенте, защитить себя». Он напомнил основателю партии, что «на выборах побеждают не политики, а избиратели». Также Шлосберг подчеркнул, что неудачные слова и политические ошибки поправимы.

Напомним, накануне Явлинский опубликовал статью с критикой Навального. В частности, заявил, что расследовательская деятельность оппозиционера не имела и не может иметь практических результатов для общества. Также основатель «Яблока» утверждает, что оппозиционеру и его сторонникам свойственен «националистический вектор».

Ранее яблочники начали сбор подписей под заявлением о несогласии с мнением Явлинского в отношении Навального и выразили оппозиционеру и его сторонникам поддержку. В настоящее время, рассказал «Фонтанке» член партии Филипп Погорелов, обращение подписали уже 270 членов партии.

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Комментарии (18)

Antipode
Шлосберг- разумный человек и прекрасный политический лидер. Он старается быть с людьми в отличии от Явлинского, который обижается что люди не с ним. Яблоку надо поставить Шлосберга во главе партии. Иначе они исчезнут с политических радаров. Люди же вышедшие на митинг- вполне разумные люди. Они вышли не за Навального в большинстве своем, а за справедливость и свободу. Это частично и потенциальный электорат Яблока. "Элиты" узурпировали власть в своих интересах пытаясь передать привилегии своим потомкам. Ничто не мешает властям содействовать честным выборам, становлению независимой судебной системы, и противодействию конфликта интересов (коррупции). Власть же не предлагая никаких перспектив перешла на простое подавление инакомыслия как приснопамятные времена. Это не время раздоров для оппозиции, особенно в преддверии выборов. Если Яблоко не договорится со штабом Навального, то те договорятся с коммунистами. Яблоко перестанет существовать.
serglaz
Шлосбергу - мое уважение. Яркий, честный мужик.
А "Яблоко" давно пора ребрендингу подвергнуть. За партию Явлинского даже и голосовать как-то неловко ((.
265043389
История с жабой и гадюкой
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