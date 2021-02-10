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С необитаемого острова на Багамах спасли трёх кубинцев. Женщина и двое мужчин ждали помощи 33 дня

Береговая охрана США эвакуировала с необитаемого острова на Багамах трёх человек, чья лодка потерпела крушение 33 днями ранее.

«Береговая охрана станции Miami HC-144 Ocean Sentry в понедельник в ходе воздушного патрулирования заметила трех человек, размахивающих импровизированным флагом. Экипаж самолета сбросил им еду, воду и рацию для установления связи, пока экипаж вертолета со станции береговой охраны Clearwater MH-60 не прибыл на место происшествия», — говорится в сообщении на сайте седьмого округа Береговой охраны США.

Спасательная операция была отложена из-за плохой погоды на сутки.

Трое кубинцев — женщина и двое мужчин — оказались на одном из Багамских островов после того, как на волнах перевернулась их лодка, и они смогли доплыть до берега, пишет 10 февраля издание Sun-Sentinel. Как уточняет ABC News, троица выглядела обезвоженной и утомленной из-за нехватки пресной воды на острове.

«Это довольно необычно. Это было невероятно, — сказал представитель береговой охраны Джастин Догерти, добавив, что, вероятно, люди питались кокосами. «Я не знаю, как они это сделали. Я удивлен, что они были в такой хорошей форме», — отметил он.

Все трое были доставлены в медицинский центр в Ки-Уэст, штат Флорида. О серьезных травмах не сообщалось.

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Комментарии (11)

bluxer
Дорогие спасатели, они были утомлены не от обезвоживания, а от кое-чего другого.
Иван 2пырьев
я видел один проно фильм, который также начинался
dimas062
Василий Иванович, Петька и Анка?
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