Береговая охрана США эвакуировала с необитаемого острова на Багамах трёх человек, чья лодка потерпела крушение 33 днями ранее.
«Береговая охрана станции Miami HC-144 Ocean Sentry в понедельник в ходе воздушного патрулирования заметила трех человек, размахивающих импровизированным флагом. Экипаж самолета сбросил им еду, воду и рацию для установления связи, пока экипаж вертолета со станции береговой охраны Clearwater MH-60 не прибыл на место происшествия», — говорится в сообщении на сайте седьмого округа Береговой охраны США.
Спасательная операция была отложена из-за плохой погоды на сутки.
#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021
Трое кубинцев — женщина и двое мужчин — оказались на одном из Багамских островов после того, как на волнах перевернулась их лодка, и они смогли доплыть до берега, пишет 10 февраля издание Sun-Sentinel. Как уточняет ABC News, троица выглядела обезвоженной и утомленной из-за нехватки пресной воды на острове.
«Это довольно необычно. Это было невероятно, — сказал представитель береговой охраны Джастин Догерти, добавив, что, вероятно, люди питались кокосами. «Я не знаю, как они это сделали. Я удивлен, что они были в такой хорошей форме», — отметил он.
Все трое были доставлены в медицинский центр в Ки-Уэст, штат Флорида. О серьезных травмах не сообщалось.