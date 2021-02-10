Глухонемой петербуржец обжаловал штраф за протест. Полиция утверждала, что он кричал «Свободу Навальному!»

Санкт-Петербургский городской суд пересмотрит дело 45-летнего инвалида Евгения Агафонова, оштрафованного за деятельное участие в протесте 31 января. Он не мог выкрикивать лозунги и слышать команды полиции.



Как сообщил «Фонтанке» 10 февраля адвокат Сергей Локтев, он подал апелляционную жалобу на постановление Красносельского райсуда о признании Агафонова участником несогласованной акции в поддержку Алексея Навального и против действующей власти.



«Мы просим отменить постановление как незаконное и прекратить производство по делу», — говорит адвокат.

