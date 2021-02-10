Глухонемой петербуржец обжаловал штраф за протест. Полиция утверждала, что он кричал «Свободу Навальному!»

Санкт-Петербургский городской суд пересмотрит дело 45-летнего инвалида Евгения Агафонова, оштрафованного за деятельное участие в протесте 31 января. Он не мог выкрикивать лозунги и слышать команды полиции.
Как сообщил «Фонтанке» 10 февраля адвокат Сергей Локтев, он подал апелляционную жалобу на постановление Красносельского райсуда о признании Агафонова участником несогласованной акции в поддержку Алексея Навального и против действующей власти.
«Мы просим отменить постановление как незаконное и прекратить производство по делу», — говорит адвокат.
Петербуржца задержали днем 31 января на Адмиралтейском проспекте и увезли в отдел полиции, где составили протокол по статье 20.2 КоАП. Из его текста следует, что Агафонов присоединился к толпе из 300 человек, выкрикивал лозунги «Долой царя!», «Свободу Алексею Навальному!» и другие.
С полицейскими задержанный общался жестами, так как является глухонемым.
Сотрудники ГУ МВД отказали Агафонову в сурдопереводчике и передали его материалы в Красносельский суд.
Судья Юлия Ушанова признала достоверным доказательством протокол об административном правонарушении, в котором говорилось о выкрикивании Агафоновым лозунгов, хотя сама в постановлении обошла этот момент и оставила лишь участие инвалида в мероприятии. Единственная «скидка», которую Ушанова сделала глухонемому, — наказание ниже низшего предела в виде штрафа 5000 рублей. Она признала, что слышать команду полицейских «Разойтись!» Агафонов не мог. Ранее оспорить в суде наказание для петербуржца советовал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Материалы по аналогичному делу Красногвардейский райсуд рассматривать отказался. Судья Наталья Козунова посчитала нарушением отказ полиции в предоставлении сурдопереводчика петербуржцу Дмитрию Панасюку и вернула дело без рассмотрения.