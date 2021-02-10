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Глухонемой петербуржец обжаловал штраф за протест. Полиция утверждала, что он кричал «Свободу Навальному!»

Санкт-Петербургский городской суд пересмотрит дело 45-летнего инвалида Евгения Агафонова, оштрафованного за деятельное участие в протесте 31 января. Он не мог выкрикивать лозунги и слышать команды полиции.

Как сообщил «Фонтанке» 10 февраля адвокат Сергей Локтев, он подал апелляционную жалобу на постановление Красносельского райсуда о признании Агафонова участником несогласованной акции в поддержку Алексея Навального и против действующей власти.

«Мы просим отменить постановление как незаконное и прекратить производство по делу», — говорит адвокат.

Петербуржца задержали днем 31 января на Адмиралтейском проспекте и увезли в отдел полиции, где составили протокол по статье 20.2 КоАП. Из его текста следует, что Агафонов присоединился к толпе из 300 человек, выкрикивал лозунги «Долой царя!», «Свободу Алексею Навальному!» и другие.

С полицейскими задержанный общался жестами, так как является глухонемым.

Сотрудники ГУ МВД отказали Агафонову в сурдопереводчике и передали его материалы в Красносельский суд.

Судья Юлия Ушанова признала достоверным доказательством протокол об административном правонарушении, в котором говорилось о выкрикивании Агафоновым лозунгов, хотя сама в постановлении обошла этот момент и оставила лишь участие инвалида в мероприятии. Единственная «скидка», которую Ушанова сделала глухонемому, — наказание ниже низшего предела в виде штрафа 5000 рублей. Она признала, что слышать команду полицейских «Разойтись!» Агафонов не мог. Ранее оспорить в суде наказание для петербуржца советовал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Материалы по аналогичному делу Красногвардейский райсуд рассматривать отказался. Судья Наталья Козунова посчитала нарушением отказ полиции в предоставлении сурдопереводчика петербуржцу Дмитрию Панасюку и вернула дело без рассмотрения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

***_555
Браво полицаям!
aon24
"– Кто сказал «позор Многоборья»? – прошипел Жупел.
Вслух, конечно, никто этого не говорил, но, когда много людей думают враз одно и то же, получается все равно что вслух.
"
alexpv
Прелесть прямо, если забыл заплатить налог или штраф, то налоговая тебя автоматом в течение трех лет вычислит и спишет, а если налоговый вычет тебе положен или пенсионное начисление, то будь любезен сам пороги обивать и если срок прошел, то денежки твои прогорели.
Прям вся суть отношения к народу нашей власти в этом, засудили глухонемого по дурости за лозунги - это легко, а чтобы доказать, что ты не верблюд, будь любезен заплати адвокатам, потрать силы и нервы, неужто думаешь, что власть признает свои ошибки и дурость, нет, это не ее прерогатива.
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