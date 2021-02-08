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«Точно не знаю, что было с судьей». В Кремле заявили, что штраф для петербургского глухонемого, «скандировавшего лозунги», можно оспорить

Наказание для инвалида третьей степени по слуху, осужденного в Петербурге за участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января, можно оспорить в суде. Об этом 8 февраля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РБК.

«В данном случае точно не знаю, что было с судьей. Но в этом конкретном случае, конечно, есть в установленных законом рамках возможность оспорить решение суда, если сроки еще не прошли», — подчеркнул Песков.

Отметим, судя по сообщению РИА Новости, пресс-секретарь Путина считает, что инвалиду назначили штраф именно за «выкрики лозунгов». Официально 5 февраля жителя Петербурга Евгения Агафонова наказали на 5 тысяч рублей за «перекрытие дорог на несанкционированной протестной акции» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). При этом в протоколе полицейские и правда указали, что мужчина якобы «скандировал лозунги». Адвокат «Апологии протеста» подчеркивал, что Агафонов «не имеет возможности говорить».

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Комментарии (32)

ШIШ
Оспорить можно ,а нужно ? Что глухонемой на митинге делал ? Вопрос скандировал или не скандировал это лишь дополнительное бесспорное доказательство участия в незаконном митинге с целью блокирования транспортной доступности центра города как метод шантажа государства . Глухонемого повязали среди демонстрантов - террористов . Что он там делал ? Для инвалидов такие сборища прямая угроза жизни в силу ограниченности способностей реагировать . Что он там забыл ? Случайно проходил в ста километрах от своего дома ? В библиотеку шёл ?
265042237
С судьей все нормально:судья зачитывает что написали-не судейское дело разбираться в каждом отдельном случае; наука для всех, а надо-ли рисковать, зная, что живёшь в самом демократическом, самом гуманном... к статье не хватает портрета судьи во весь рост с бантами, подвязками и орденами. все должны видеть ее (его). согласитесь- это, наверное, могу ошибаться, впервые в мировой истории развития человечества, когда судья разговорила глухонемого с рождения человека
Владислав М
Что произошло с судьёй, все и так прекрасно понимают. Вопрос только в том, нужен ли такой суд и такая власть россиянам!?
Если Президент в курсе, почему он не даст указание министру отменить решение этого суда и уволить судью за профнепригодность?
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