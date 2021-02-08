«Точно не знаю, что было с судьей». В Кремле заявили, что штраф для петербургского глухонемого, «скандировавшего лозунги», можно оспорить

Наказание для инвалида третьей степени по слуху, осужденного в Петербурге за участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января, можно оспорить в суде. Об этом 8 февраля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РБК.



«В данном случае точно не знаю, что было с судьей. Но в этом конкретном случае, конечно, есть в установленных законом рамках возможность оспорить решение суда, если сроки еще не прошли», — подчеркнул Песков.



Отметим, судя по сообщению РИА Новости, пресс-секретарь Путина считает, что инвалиду назначили штраф именно за «выкрики лозунгов». Официально 5 февраля жителя Петербурга Евгения Агафонова наказали на 5 тысяч рублей за «перекрытие дорог на несанкционированной протестной акции» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). При этом в протоколе полицейские и правда указали, что мужчина якобы «скандировал лозунги». Адвокат «Апологии протеста» подчеркивал, что Агафонов «не имеет возможности говорить».

