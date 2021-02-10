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«Копейка» поломала забор на тротуаре Светлановского проспекта и поломалась сама

Водители продолжают ломать ограждения в Петербурге. На севере города 10 февраля досталось ограде газона, причём от «классики».

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, у дома 79 по Светлановскому проспекту автомобиль ВАЗ-2101 с номерами Новгородской области выехал на тротуар и снёс несколько пролётов металлического ограждения газона. Самой «копейке» тоже досталось: от удара о столбик ей прилично вмяло «морду». О пострадавших не сообщается.

В феврале петербургские водители устроили настоящую охоту на заборы, сшибая как минимум по одному в день. Накануне в ДТП пали ограждения на двух улицах: в одно на Московском проспекте прилетело такси, другое на Софийской улице остановило летящий после ДТП «Хёндэ».

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Комментарии (1)

hal9000
Эта копейка застала наверно еще геноцид Ивана Грозного по отношению к новгородцам..а закончила жизнь от простого новогородского алкаша в простой петербургский забор..из профиля дешевого..
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