Водители продолжают ломать ограждения в Петербурге. На севере города 10 февраля досталось ограде газона, причём от «классики».
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, у дома 79 по Светлановскому проспекту автомобиль ВАЗ-2101 с номерами Новгородской области выехал на тротуар и снёс несколько пролётов металлического ограждения газона. Самой «копейке» тоже досталось: от удара о столбик ей прилично вмяло «морду». О пострадавших не сообщается.
В феврале петербургские водители устроили настоящую охоту на заборы, сшибая как минимум по одному в день. Накануне в ДТП пали ограждения на двух улицах: в одно на Московском проспекте прилетело такси, другое на Софийской улице остановило летящий после ДТП «Хёндэ».