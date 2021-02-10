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«Отпустить «Козу» на радугу». Созданный Ириной Славиной проект KozaPress закрывается

Нижегородское издание KozaPress, созданное Ириной Славиной, закрывается. Об этом в Facebook сообщила дочь журналистки Маргарита Мурахтаева 10 февраля.

«Решение непростое, но, полагаю, единственное правильное. Отпустить «Козу» на радугу. К своей хозяйке. К моей маме», — написала она.

Мурахтаева выразила благодарность тем, кто поддерживал издание после смерти его основательницы Ирины Славиной. «Для меня это был очень важный опыт, который позволил мне увидеть новые горизонты и понять, что всё только начинается», — отметила Маргарита.

Следственный комитет дважды отказывался возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Главный редактор KozaPress погибла 2 октября, сгорев заживо. В своей смерти она попросила винить Российскую Федерацию. «Фонтанка» из Нижнего Новгорода рассказывала, кто на самом деле виновен в смерти журналистки. О том, как город прощался с Ириной Славиной, читайте в материале нашего издания.

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