«Отпустить «Козу» на радугу». Созданный Ириной Славиной проект KozaPress закрывается

Нижегородское издание KozaPress, созданное Ириной Славиной, закрывается. Об этом в Facebook сообщила дочь журналистки Маргарита Мурахтаева 10 февраля.



«Решение непростое, но, полагаю, единственное правильное. Отпустить «Козу» на радугу. К своей хозяйке. К моей маме», — написала она.



Мурахтаева выразила благодарность тем, кто поддерживал издание после смерти его основательницы Ирины Славиной. «Для меня это был очень важный опыт, который позволил мне увидеть новые горизонты и понять, что всё только начинается», — отметила Маргарита.

