ЕС назвал арест главного редактора «Медиазоны» «ударом по свободе СМИ»

Брюссель осудил арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, а также уголовное преследование псковской журналистки Светланы Прокопьевой.
«Арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и решение суда оставить без изменений приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой — это очередные примеры давления на независимую журналистику. ЕС призывает власти Российской Федерации соблюдать свободу прессы», — написал в своём Twitter официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
Главред «Медиазоны» ретвитнул шутку о самом себе, однако Тверской горсуд расценил её как призыв к несанкционированной акции и арестовал его на 25 суток. Мосгорсуд 3 февраля лишь сократил срок до 15 суток.
Апелляционный военный суд 2 февраля рассмотрел апелляционную жалобу на приговор журналистке Светлане Прокопьевой и оставил приговор по статье «Оправдание терроризма» без изменений.