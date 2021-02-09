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ЕС назвал арест главного редактора «Медиазоны» «ударом по свободе СМИ»

Брюссель осудил арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, а также уголовное преследование псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

«Арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и решение суда оставить без изменений приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой — это очередные примеры давления на независимую журналистику. ЕС призывает власти Российской Федерации соблюдать свободу прессы», — написал в своём Twitter официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.

Главред «Медиазоны» ретвитнул шутку о самом себе, однако Тверской горсуд расценил её как призыв к несанкционированной акции и арестовал его на 25 суток. Мосгорсуд 3 февраля лишь сократил срок до 15 суток.

Апелляционный военный суд 2 февраля рассмотрел апелляционную жалобу на приговор журналистке Светлане Прокопьевой и оставил приговор по статье «Оправдание терроризма» без изменений.

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Комментарии (6)

Strelets 77
Молодцы - европейцы!
265050772
"и это они запрещают нам в носу ковыряться"... пусть с латвиями сначала своими разберуться
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