ЕС назвал арест главного редактора «Медиазоны» «ударом по свободе СМИ»

«Арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и решение суда оставить без изменений приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой — это очередные примеры давления на независимую журналистику. ЕС призывает власти Российской Федерации соблюдать свободу прессы», — написал в своём Twitter официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.

Главред «Медиазоны» ретвитнул шутку о самом себе, однако Тверской горсуд расценил её как призыв к несанкционированной акции и арестовал его на 25 суток. Мосгорсуд 3 февраля лишь сократил срок до 15 суток.

Апелляционный военный суд 2 февраля рассмотрел апелляционную жалобу на приговор журналистке Светлане Прокопьевой и оставил приговор по статье «Оправдание терроризма» без изменений.

