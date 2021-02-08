Во время супербоула (финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США), традиционно собирающего самую дорогую рекламу и самые новые трейлеры, зрителям показали несколько новых роликов (впрочем, гораздо меньше, чем обычно). Помимо грандиозного выступления The Weeknd, на которое артист потратил 7 миллионов долларов собственных средств, зрители увидели, в частности, новый трейлер фильма «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера и новый трейлер сериала «Сокол и Зимний солдат» — в нём, по сравнению с предварительным видео, попавшим в Сеть в декабре, усилена комедийная составляющая.
Фильм Ильи Найшуллера «Никто» должен выйти в апреле (дата премьеры была перенесена с лета). В интервью «Газете.ру» режиссёр, известный в том числе своими клипами для «Ленинграда», рассказывал, что «это фильм о мужчине с мрачным прошлым, который подумал, что хочет жить как нормальный человек, и решил стать этим «никем». При этом спустя довольно продолжительное время, когда у героя уже появляется семья, и кажется, будто всё теперь «как у всех», — его «внутренний зверь» лезет наружу. Главную роль в картине играет Боб Оденкёрк («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).
«Сокол и Зимний солдат» — сериал про двух супергероев Marvel, Сэме Уилсоне и Баки Барнсе, после событий фильма «Мстители: финал». Премьера этого сериала пройдет на Disney+ 18 марта.
Are you ready? Watch the brand new trailer for Marvel Studios’ "The Falcon and The Winter Soldier" and start streaming the Original Series March 19 on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/1gayqezFFD— Marvel Entertainment (@Marvel) February 7, 2021
Также публике показали очередной трейлер «Форсажа-9» с Вином Дизелем и Мишель Родригез и других уже ранее раскрученных лент.