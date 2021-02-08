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На супербоуле показали трейлер фильма Ильи Найшуллера и новые кадры супергеройского сериала Marvel

Во время супербоула (финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США), традиционно собирающего самую дорогую рекламу и самые новые трейлеры, зрителям показали несколько новых роликов (впрочем, гораздо меньше, чем обычно). Помимо грандиозного выступления The Weeknd, на которое артист потратил 7 миллионов долларов собственных средств, зрители увидели, в частности, новый трейлер фильма «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера и новый трейлер сериала «Сокол и Зимний солдат» — в нём, по сравнению с предварительным видео, попавшим в Сеть в декабре, усилена комедийная составляющая.

Фильм Ильи Найшуллера «Никто» должен выйти в апреле (дата премьеры была перенесена с лета). В интервью «Газете.ру» режиссёр, известный в том числе своими клипами для «Ленинграда», рассказывал, что «это фильм о мужчине с мрачным прошлым, который подумал, что хочет жить как нормальный человек, и решил стать этим «никем». При этом спустя довольно продолжительное время, когда у героя уже появляется семья, и кажется, будто всё теперь «как у всех», — его «внутренний зверь» лезет наружу. Главную роль в картине играет Боб Оденкёрк («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).

Фото: скриншот с сайта YouTube

«Сокол и Зимний солдат» — сериал про двух супергероев Marvel, Сэме Уилсоне и Баки Барнсе, после событий фильма «Мстители: финал». Премьера этого сериала пройдет на Disney+ 18 марта.

Также публике показали очередной трейлер «Форсажа-9» с Вином Дизелем и Мишель Родригез и других уже ранее раскрученных лент.

Фото: скриншот с сайта YouTube

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