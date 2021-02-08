Минувшая неделя — первая неделя февраля — оказалась самой снежной за эту зиму в Петербурге.
Как сообщает 8 февраля пресс-служба комитета по благоустройству, высота снега, выпавшего с 1 по 7 февраля, превысила 33 см. Для сравнения, за предыдущие три с половиной месяца, то есть с 15 октября (когда службы перешли на зимний режим работы), в городе выпало чуть более 100 см осадков. Из-за снегопада, напомним, были сильные пробки: прошлая неделя стала самой тяжёлой и в этом отношении.
За неделю городские службы собрали и вывезли с городских улиц более 138 тысяч кубометров снега. Больше всего — в четверг и субботу. В эти дни на пункты приёма ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» было доставлено по 27 тысяч кубометров.
За неделю было использовано порядка 20 тысяч тонн песко-соляной смеси. Круглосуточно работали как минимум по 1 050 единиц спецтехники; днём улицы чистили более 1,1 тысячи дворников, ночью — более 300.
В понедельник, 8 февраля, город чистят 1 050 единиц техники и 1 237 работников ручного труда дорожных предприятий. Аллеи, бульвары, садовые и парковые дорожки приводят в порядок еще 105 машин и 546 специалистов. Жалобы и сообщения по поводу уборки в городе дежурная служба комитета принимает по телефону (812) 314–60–13.
На этой неделе в Петербурге, по прогнозам синоптиков, будет очень морозно и не слишком снежно.