Минувшая неделя — первая неделя февраля — оказалась самой снежной за эту зиму в Петербурге.

Как сообщает 8 февраля пресс-служба комитета по благоустройству, высота снега, выпавшего с 1 по 7 февраля, превысила 33 см. Для сравнения, за предыдущие три с половиной месяца, то есть с 15 октября (когда службы перешли на зимний режим работы), в городе выпало чуть более 100 см осадков. Из-за снегопада, напомним, были сильные пробки: прошлая неделя стала самой тяжёлой и в этом отношении.

За неделю городские службы собрали и вывезли с городских улиц более 138 тысяч кубометров снега. Больше всего — в четверг и субботу. В эти дни на пункты приёма ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» было доставлено по 27 тысяч кубометров.